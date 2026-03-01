Burdur-Karamanlı yolu üzerinde, Karataş Tepesi ile Kağılcık Dağları’nın eteklerinde yer alan Karataş Gölü, Göller Yöresi’nin en değerli sulak alanlarından biridir.

Tatlı su özelliği taşıyan ve Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası sulak alanlar listesinde bulunan göl, 1985 yılında yaban hayatı koruma alanı olarak ilan edildi.

Göçmen kuşlar için önemli bir beslenme ve üreme alanı olan göl; yetersiz yağışlar, yeraltı sularının aşırı çekilmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle kurudu.

Daha önce köylülerin balıkçılık yaparak geçim sağladığı Karataş Gölü’nün son yağışlarla tekrar suyla dolması bölge halkında büyük umut yarattı.

"TÜRKİYE'DE İKİNCİ KUŞ CENNETİ OLMAYA ADAYDI"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu yaptığı açıklamada, Karataş Gölü’nün bölge için çok büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Gölün kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle dört yıl önce kuruduğunu ifade eden Selimoğlu, "Burası turizme açılacaktı. Türkiye'de ikinci kuş cenneti olmaya adaydı ve projeleri de hazırdı. Projeden bir yıl sonra göl kurudu. Türkiye'de nadir görülen kuş türlerine burada rastlanıyordu. Bu yıl güzel yağışlar oldu. Şu anda Çaylı Barajı'nın taşmasıyla derelerden Karataş Gölü'ne yoğun su geliyor." dedi. Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar Köyü Muhtarı İsmail Çakır, gölde su bulunduğu dönemde halkın balıkçılıkla geçindiğini belirtti.

Gölün dört köye geçim kaynağı oluşturduğunu anlatan Çakır, "Bu yıl yağışlar sayesinde gölümüzde suyu gördük. Devamını sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gölün su tutmasıyla bütün vatandaşlar büyük bir sevinç içerisinde. Suyu muhafaza edebilirsek, ilerleyen süreçte yağışlarımız olursa zannedersem gölün yaşama şansı var." diye konuştu.

Mürseller Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Özcan Akın ise göl suyla doluyken burada balıkçılık yaptığını, göl kuruyunca hayvancılığa yöneldiğini ifade etti.