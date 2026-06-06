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Orta Doğu’da artan gerilim ve taraflardan gelen açıklamaların belirsizliği artırması, piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oldu. Jeopolitik gelişmelere ek olarak, yapay zeka ve teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı da küresel piyasalarda yön arayışını güçlendirdi.

ABD’li çip üreticisi Broadcom’un gelir tahminlerinin ve çip satışlarına ilişkin beklentilerinin piyasa öngörülerinin altında kalması, teknoloji hisselerindeki güçlü rallinin duraksamasına yol açtı. Bu gelişme, özellikle teknoloji ağırlıklı endekslerde satış baskısını artırdı.

Geçen hafta açıklanan ABD istihdam verileri de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. Tarım dışı istihdamın mayısta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve önceki aylara ilişkin verilerin yukarı yönlü revize edilmesi, ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruduğunu ortaya koydu. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası görünümüne ilişkin beklentileri etkilerken, faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı öngörüsü risk iştahını sınırladı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,52 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yükseliş gösterdi. Altın ve gümüş fiyatlarında ise sert düşüşler yaşandı.

New York borsasında da negatif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi haftayı sınırlı düşüşle tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde daha belirgin kayıplar görüldü. Broadcom hisseleri haftalık bazda değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ise jeopolitik riskler ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı etkili oldu. Fransa hariç bölge genelinde endeksler gerilerken, yatırımcılar ECB’nin faiz kararına odaklandı. Analistler, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ederek, Bankanın faiz artırımı ihtimalinin güçlü olduğunu belirtiyor.

Asya piyasalarında da Japonya hariç negatif bir seyir öne çıktı. Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüşler Güney Kore borsasında sert kayıplara yol açarken, Japonya’da ekonomik veriler ve faiz artışı beklentileri piyasalar üzerinde etkili oldu.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken, dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Önümüzdeki hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ödemeler dengesi verileri yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalarda yeni haftada ABD enflasyon verileri ve ECB’nin faiz kararı, piyasalarda yön tayini açısından belirleyici olacak.