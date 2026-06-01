ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açacak 60 günlük bir mutabakatın eşiğinde olduğu haberi New York borsasını uçururken; Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Asya çıkarması Güney Korea ve Japonya borsalarına tarihi rekorlar kırdırdı. Küresel kurumlardan gelen "petrol stokları tükenebilir" uyarılarına rağmen yapay zeka rallisi piyasaların lokomotifi olmaya devam ediyor. İşte dünya piyasalarından en sıcak veriler...

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar, jeopolitik risklerin ve teknolojik sıçramaların çarpıştığı hareketli bir seyir izliyor. Yatırımcıların bir gözü Orta Doğu’dan gelen diplomatik haber akışında, diğer gözü ise teknoloji devlerinin bilançolarında.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK 60 GÜNLÜK MUTABAKAT MASADA

Axios’un haberine göre, ABD’li ve İranlı müzakereciler, nükleer program ve ateşkesin uzatılması konusunda 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde uzlaştı. Metin henüz ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayını beklerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bazı anlaşmazlıklara rağmen tarafların uzlaşmaya "çok yakın" olduğunu teyit etti.

Anlaşmanın imzalanması durumunda Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalar kalkacak ve ABD, İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasına son verecek. Ancak bu iyimserliğe rağmen sürecin zorlu geçeceği beklentisi, petrol fiyatlarında oynaklığı artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 yükselerek 92,6 dolara ulaşırken, petrol bazlı enflasyonist endişelerle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47’ye çıktı. Dolar endeksi 99 seviyesine tırmanırken, altının onsu yüzde 0,7 kayıpla 4 bin 510 dolara geriledi.

YAPAY ZEKA RALLİSİ ASYA’YI SALLADI: TARİHİ REKOR SEVİYELER!

New York borsasında cuma günü Dell Technologies’in yapay zeka kaynaklı güçlü bilançosuyla hisselerinin yüzde 33 değer kazanması, yeni haftada Asya piyasalarını adeta uçurdu.

Nvidia CEO'sundan Kritik Ziyaret: Nvidia’nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang’ın teknoloji liderleriyle görüşmek üzere Güney Kore’ye yapacağı ziyaret, bölgede doping etkisi yarattı. Güney Kore merkezli LG'nin hisseleri yüzde 30'a yakın prim yaptı.

Endekslerde Rekor Kırıldı: Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,5 yükselişle 8.874,16 puana, Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,8 artışla 67.231,28 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini (rekor) gördü. Çin ise imalat sanayi PMI verisinin 51,8'e gerilemesiyle ayrışarak yüzde 0,1 değer kaybetti.



DEV KURUMLARDAN KRİTİK UYARI

IMF, Dünya Bankası, IEA ve DTÖ başkanları ortak açıklama yaptı: "Gemi trafiği normale dönmezse, yaz aylarındaki yüksek talep öncesi petrol stokları hızla tükenecek ve küresel yakıt güvenliği tehlikeye girecek!"

AVRUPA KARIŞIK, BORSA İSTANBUL KISA HAFTAYI KAYIPLA KAPATMIŞTI

Avrupa borsalarında makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir hakim. Fransa ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 küçülürken, Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kaldı. Almanya, AB'nin en büyük 6 ekonomisinin sermaye piyasalarında derinleşme için ortak tutumda anlaştığını duyurdu. DAX ve FTSE MIB endeksleri hafif prim yaparken, İngiliz ve Fransız borsaları geriledi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle uzun bir süre işlem görmeyen ve haftayı erken kapatan Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi en son salı gününü yüzde 1,64 değer kaybıyla 13.662,75 puandan tamamlamıştı. SPK, piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla açığa satış yasağını 12 Haziran seans sonuna kadar uzattı. Yeni güne başlarken bankalararası piyasada Dolar/TL kuru hafif artışla 45,9150 seviyesinden işlem görüyor.