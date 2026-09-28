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Kaynak: AA

Cuma gününü 97,44 dolardan kapatan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, saat 12.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 değer kazanarak 100,84 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 95,65 dolar seviyesinden işlem gördü.

TAHRAN'DAN DİPLOMASİ KAPILARINI KAPATAN AÇIKLAMA

Fiyatlardaki sert tırmanışta, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarına rağmen Washington ile görüşme yapmayacağını duyurması belirleyici oldu. İran resmi haber ajansı IRNA, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin temaslarını tamamlayarak ülkesine döneceğini bildirdi.

Haberde, Tahran'ın ABD ile yeni bir müzakere planının olmadığı, Katar arabuluculuğunda iletilen şartlara Washington'dan yanıt beklendiği aktarıldı.

TRUMP VE ERAKÇİ ARASINDA ŞARTLAR SAVAŞI

İran heyeti, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Katar üzerinden ABD'ye 7 maddelik bir plan sunmuş, ancak ABD Başkanı Trump bu şartları reddettiklerini duyurmuştu. Trump'ın "Anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok fena yeniliyorlar" sözlerine yanıt veren Erakçi ise sundukları planın oldukça makul olduğunu belirterek, sebepsiz reddin sorumluluğunun ABD'ye ait olacağını ifade etti.

GÖZLER OPEC+ TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Karşılıklı açıklamaların kısa vadeli uzlaşı umutlarını zayıflatması, stratejik sevkiyat rotası Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizliği artırarak fiyatları yukarı taşıdı. Piyasa aktörleri, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın yer aldığı OPEC+ grubunun 4 Ekim'de gerçekleştireceği kritik toplantıya odaklandı. Üye ülkeler, önceki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini sabit tutma kararı almıştı.