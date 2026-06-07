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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt dışı bazı üretici aktörlerin oluşturduğu OPEC+ grubuna dahil 7 ülke, gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantıda temmuz ayına ilişkin üretim stratejilerini belirledi. Toplantı sonucunda, piyasa beklentileriyle uyumlu olarak üretimin günlük 188 bin varil artırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

GÖNÜLLÜ KESİNTİLERDEN KADEMELİ DÖNÜŞ

OPEC tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman temsilcileri küresel enerji piyasasının mevcut durumunu ve gelecek projeksiyonlarını masaya yatırdı. Petrol piyasasında fiyat ve arz istikrarını koruma taahhütlerini yineleyen ülkeler, Nisan 2023 döneminde uygulamaya konulan günlük toplam 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti takvimi kapsamında, temmuz ayından itibaren arzı günlük 188 bin varil yükseltmeyi kararlaştırdı.

ÜLKELERE GÖRE TEMMUZ AYI ÜRETİM ARTIŞ MİKTARLARI

Alınan kararın ülkelere göre dağılımında aslan payını Suudi Arabistan ve Rusya üstlendi. Belirlenen yeni üretim kotaları ve artış miktarları şu şekilde şekillendi:

Suudi Arabistan: Günlük 62 bin varil artış

Rusya: Günlük 62 bin varil artış

Irak: Günlük 26 bin varil artış

Kuveyt: Günlük 16 bin varil artış

Kazakistan: Günlük 10 bin varil artış

Cezayir: Günlük 6 bin varil artış

Umman: Günlük 5 bin varil artış

"PİYASA ŞARTLARINA GÖRE KARAR REVİZE EDİLEBİLİR"

OPEC+ açıklamasında, küresel ekonomideki ve enerji talebindeki dalgalanmalara karşı esnek bir politika izleneceğinin altı çizildi. Temmuz ayı için planlanan bu artış hamlesinin, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak askıya alınabileceği veya tamamen geri çevrilebileceği ifade edildi.

Arz-talep dengesini, üye ülkelerin üretim uyumunu ve geçmiş dönem taahhütlerinin tazmin süreçlerini her ay düzenli periyotlarla inceleyen üretici grubun bir sonraki değerlendirme toplantısı 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek.