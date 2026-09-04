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Kaynak: İHA

Kastamonu Cide’de Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Loç Vadisi'ndeki Malyas Kanyonu'nda, koruma altındaki boynuzlu engerek yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mustafa Yiğit tarafından doğa yürüyüşü sırasında fark edilen yılanın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan boynuzlu engerek olduğu anlaşıldı.

Bir süre cep telefonuyla kayıt altına alınan nadir tür, daha sonra ormanın derinliklerine ilerleyerek gözden kayboldu. Bölgede koruma statüsüne sahip olan yılan türünün kayda geçmesi, yerel ekosistemin zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.