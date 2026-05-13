Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sonrası pek çok kişi tatil planının şimdiden yapmaya başladı. Ancak firmalar şimdiden zamlarına başlarken bazıları daha gerçekleştirmedi.

OTOBÜSLERE ZAM YOLDA

Show Haber'in haberine göre; mikrofon uzatılan bir görevli; "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor" derken bir başkası ise "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" şeklinde konuştu. Ankara'dan Gaziantep'e biletin şu anda 1600 TL’ye geldiğini, bayram da o kadar olacağını söyleyen bir başka kişi ise "Yansıttık yani 5-6 gün oldu" ifadelerini kullandı.

Bazı firmaların şimdiden yansıttığı belirtilirken, hazırlık yapanın da olduğu aktarıldı. Bayram öncesi şehirlerarası otobüslere zam geleceği de belirtildi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan açıklama geldiği vurgulanırken akaryakıt ve otoyol fiyatlarının arttığının hatırlatıldığı ve biletlere yüzde 20 civarında zam yansıyacağının kaydedildi.

“DAHA ZAM GELMEMİŞ”

Bir başka görevli "Fiyatlara yansıdı. Van mesela 1700-1800 liraydı. 2.700 lira oldu" şeklinde konuştu. Diğer görevli ise "Ayın 15'inden sonra tüm bölgelere zamlı tarifeler başlıyor" şeklinde konuştu. Firma çalışanlarına göre gelecek zamların kendilerine Bakanlıkça tanınan sınırlar dahilinde olduğu aktarıldı.

Bakanlığın verdiği rayiç fiyatı hiçbir firma uygulamadığını belirten görevli, “Zam değil bu” dedi.