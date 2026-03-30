Ordu’da kamuoyunun tepkisiyle durdurulan Yalı Kumsalı Projesi, geride bıraktığı molozlarla bu kez bambaşka bir gündem yarattı. Ünye’de kumsala dökülen ve aylarca kaldırılmayan hafriyat yığınları, Ünye Çevre Platformu tarafından ironik bir protestoyla “Yalı Moloz Müzesi”ne dönüştürüldü. Üstelik açılış da gerçek bir tören gibi kurdele kesilerek yapıldı.

PROJE DURDU, MOLOZLAR KALDI: TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ünye Belediyesi iş birliğinde başlatılan Yalı Kumsalı yürüyüş yolu projesi, kamuoyu baskısıyla rafa kaldırıldı. Ancak proje sonrası kumsala bırakılan molozlar kaldırılmayınca, tepkiler dinmedi.

Tam 6 aydır sahilde duran hafriyat yığınları, bu kez sıradan bir protestonun ötesine taşındı ve dikkat çekici bir eyleme dönüştü.

İRONİK TÖREN! KURDELE KESİLDİ, “MÜZE” RESMEN AÇILDI

Molozların önünde toplanan Ünye Çevre Platformu (ÜNYEP) üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, alanı “müze” ilan ederek açılış töreni düzenledi. Kurdele kesilerek yapılan bu sıra dışı protesto, bölgede geniş yankı uyandırdı.

“FATSA VE AVRUPA BİZİ KISKANIYOR!”

Ünye Çevre Platformu adına konuşan Av. Veysel İlhan, belediyenin çevre politikasını sert bir dille eleştirirken, kullandığı ironik ifadeler dikkat çekti:

“Bugün burada sıradan bir açılış yapmıyoruz. Müze kartı yok, gişe yok, güvenlik yok. Herkesin ücretsiz erişebildiği, kumsalla ve şehirle iç içe bir müzeyi açıyoruz. Buradaki eserler eşsiz ve herkes için erişilebilir.”

İlhan, sözlerini daha da ileri taşıyarak, “Dominik Cumhuriyeti’nden Avrupa’ya kadar herkes bizi kıskanıyor” diyerek tepkisini mizahla harmanladı.

“KÜLTÜR SARAYI BEKLERKEN, MOLOZ MÜZESİ GELDİ”

Yıllardır tamamlanamayan Ünye Kültür Sarayı projesine de göndermede bulunan İlhan, molozların artık şehrin bir parçası haline geldiğini vurguladı: “6 aydır burada sergilenen bu nadide eserler artık kalıcı sergi statüsüne ulaşmıştır.”