Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde, Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen "4. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri" renkli görüntülerle başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde kurulan özel yarışma pisti, mahalle halkının büyük mücadelesine sahne oldu.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞTILAR

Festival kapsamında hazırlanan parkurda "Köy Survivor" yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olacak kişiye Beldibi'nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde bir gecelik tatil hediye edileceğinin duyurulması, rekabeti artırdı. Yarışmacılar ödülü kazanmak ve zorlu engelleri aşmak için yoğun çaba harcarken, izleyiciler de eğlenceli anlar yaşadı.

ÇOCUKLAR BİSİKLETLERİNİ ALDI

Etkinlikte sadece yetişkinler değil, çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için özel olarak düzenlenen ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, koca ayak, kovaya bardakla su taşıma gibi geleneksel ve eğlenceli oyunlarda birinci olan çocuklara, protokol üyeleri tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

KÜLTÜR VE SANAT GECESİ

Gündüz saatlerinde tamamlanan yarışmaların ardından etkinlikler akşam da hız kesmeden devam etti. Köy Yaşam Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, halk oyunları gösterileri ve yöresel sanatçıların canlı müzik performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, festivali geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Festivalin açılışına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin ikinci gününde çeşitli yarışmalar ve yöresel sanatçıların konserleriyle etkinlikler devam edecek.