Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

MAÇA HIZLI BAŞLAYAN EYÜPSPOR ÖNE GEÇTİ

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor, henüz 4. dakikada Luccas Claro’nun golüyle 1-0 öne geçti.

KAYSERİSPOR’UN GOLÜ VAR’A TAKILDI

Ev sahibi ekip, 45. dakikada Fedor Chalov ile golü bulsa da VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TUCİ SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Eyüpspor 29, Kayserispor ise 27 puana yükseldi. Süper Lig’de gelecek hafta Kayserispor Alanyaspor’a, Eyüpspor ise Çaykur Rizespor’a konuk olacak.