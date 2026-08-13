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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Bayram Kale / Yeniçağ



Tokat’ın Erbaa ilçesinde “bu kadar da olmaz” dedirten kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Erbaa Yunus Emre Parkı bölgesinde elektrik altyapı çalışmaları kapsamında yol kenarına bırakılan kum yığını, gece saatlerinde otomobil sürücüsünün kazasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yol kenarında bulunan kum yığınını fark edemeyince kumun üzerine çıktı. Yaşanan kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin kum yığınına çarpmasıyla yaşanan anlar dikkat çekerken, kazada herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

“Görünmez kaza bu kadar olur” dedirten görüntüler, yol kenarında çalışma nedeniyle bırakılan malzemelerin özellikle gece saatlerinde sürücüler açısından oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.