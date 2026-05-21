Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, kentin en önemli simgelerinden biri olan tarihi meclis binası küllerinden doğdu. Aslına uygun olarak titizlikle yeniden inşa edilen Hatay Devleti’nin tarihi meclis binası ve Adalı Konağı, imzalanan özel protokolün ardından kapılarını sanatseverlere açtı.

Tarihi mekan, bundan böyle Devlet Tiyatroları (DT) Hatay Sahnesi olarak kentin kültür ve sanat hayatına yön verecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ün katılımıyla gerçekleşen törende, alanın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsisi resmileşti. Protokolün ardından Hatay Sahnesi, düzenlenen özel bir programla perdelerini ilk kez araladı.

"SADECE BİR SAHNE DEĞİL, BİR ŞEHRİN HAFIZASI AYAĞA KALKIYOR"

Açılışta duygusal bir konuşma yapan DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Hatay'ın yeniden nefes alışına tanıklık etmekten gurur duyduklarını belirtti. Sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapan Karadağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir tiyatro sahnesi açmıyoruz; hafızası ve iradesiyle yeniden ayağa kalkan Hatay’ın ruhuna dokunuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Hatay benim şahsi meselemdir' dediği bu kadim şehirde perdelerimizi açmak bizler için çok derin bir anlam taşıyor. Bazı mekanlar sadece taş ve duvardan ibaret değildir; bir milletin geleceğe dair umududur. Diliyoruz ki bu sahnede umut her temsilin ardından yeniden filizlensin."

"DEVLET OLMAKTAN VAZGEÇİP TÜRKİYE’YE BAĞLANAN SADAKAT ŞEHRİ"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise konuşmasında Hatay’ın tarihi önemine ve Türk milletine olan sadakatine dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Vali Masatlı, "Hatay, geçmişte devlet olmayı bırakıp Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli bir vilayeti olmayı seçmiş müstesna bir şehirdir. Depremde kaybettiğimiz bu sembol binayı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırdık. Artık burası sanatın kalbi olacak" dedi.

"HATAYLILAR ŞEHİRLERİNE GERİ DÖNSÜN"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de kentin ihyasının sadece yeni binalar yapmakla bitmediğini; kültür, sanat ve sporun şehre geri dönmesiyle gerçek bir geri dönüşün başlayacağını belirtti.

Kentte siyaset üstü bir kenetlenme olduğunu vurgulayan Öntürk, "Eskisinden daha güzel bir Hatay inşa ediyoruz. Tek ricam, hemşehrilerimizin şehirlerine geri dönmesi. Bu süreçte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyorum" çağrısında bulundu.

İLK ALKIŞ "BU DA GEÇER YA HU" İÇİN YÜKSELDİ

Tarihi binadaki açılış konuşmalarının ardından Hatay Devlet Tiyatrosu, ilk gösterimiyle seyirci karşısına çıktı. Uğur Saatçi’nin kaleme aldığı ve İsmet Numanoğlu’nun yönettiği "Bu Da Geçer Ya Hu" adlı oyun, salonu dolduran sanatseverlerden büyük alkış alarak Hatay Sahnesi'nin tarihine geçen ilk eser oldu.