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Kaynak: AA

İran ile ABD arasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığını bildirdi. Tarafların açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimin yeniden sıcak bir noktaya taşındığını ortaya koydu.

İRAN: 3 PETROL TANKERİ VE 3 ABD BAĞLANTILI GEMİ HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile farklı bölgelerde ABD bağlantılı 3 geminin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeriyle diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık.” ifadelerine yer verildi. İran tarafından yapılan bu açıklamanın ardından gözler ABD tarafına çevrildi.

CENTCOM: 3 İRAN TANKERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. CENTCOM'un açıklamasına göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede devriye görevi yapan ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldı.

ABD tarafının ise bu saldırının ardından İran’a ait ham petrol tankerlerine yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

CENTCOM, Karg Adası açıklarında bulunan 2 İran ham petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini, Umman Körfezi'nde ise bir başka İran tankerinin imha edildiğini açıkladı.

ABD'DEN İRAN'A SERT MESAJ

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik sert mesaj verdi. Cooper, ABD gemilerinin hedef alınması halinde İran'ın petrol filosuna karşı daha ağır adımlar atılacağı uyarısında bulundu.

Cooper, “İran Devrim Muhafızlarına mesajımız açık: Gemilerimize ateş ederseniz size çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz.” dedi. CENTCOM ayrıca İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırısının başarıyla atlatıldığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de CENTCOM'un açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İran'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Hegseth, “Çok basit: İran, ABD gemilerine ateş ederse, petrol tankerlerini imha edeceğiz ve batıracağız. Tek yapmaları gereken ABD donanmasına ateş etmemek.” ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hegseth, ülkenin donanma ve hava kuvvetlerinin bulunmadığını belirtti.

Hegseth ayrıca İran'ın petrol tankerlerinden oluşan filosunun savunmasız olduğunu ileri sürerek, ABD Hava Kuvvetleri ve Donanmasının söz konusu filonun tamamına yönelik saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

Taraflardan gelen açıklamalar, ABD-İran hattında gerilimin yeniden ciddi biçimde yükseldiğine işaret etti. Özellikle petrol tankerleri üzerinden karşılıklı açıklamalar yapılması, bölgedeki tansiyonun seyrini yeniden gündeme taşıdı.