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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini İtalya’nın en uzun süre görev yapan başbakanı unvanını kazanması dolayısıyla tebrik etmesine teşekkür mesajıyla karşılık verdi. Gönderilen kutlama mesajını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Meloni, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Meloni yaptığı açıklamada, Türkiye ile İtalya’nın uluslararası düzeyde diyalog ve iş birliğini artırmasını sağlayan köklü tarihi bağlara ve ortak çıkarlara sahip olduğunu ifade etti. Son yıllarda Roma ve Ankara yönetimleri arasında bağların sağlamlaştırıldığını kaydeden İtalya Başbakanı, Akdeniz bölgesi, güvenlik alanındaki gelişmeler ve bölgesel istikrarı ilgilendiren kritik başlıklar üzerinde ortak çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı. Bu sürecin somut adımlarla kararlılıkla devam edeceğine ve her iki ülkenin halklarının menfaatleri doğrultusunda yeni iş birliği kapılarının aralanacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni’ye ilettiği kutlama mesajında, İtalya Cumhuriyeti’nin en uzun süre görevde kalan başbakanı olma başarısını gösteren Meloni’yi gönülden tebrik ettiğini ifade etmişti. Erdoğan mesajında, Meloni ile birlikte iki devlet arasındaki dayanışma ve ortak çalışmaların her geçen gün daha ileriye taşınacağına olan inancını dile getirmişti.

İtalya’da 2 Ekim 2022 tarihinde iktidar koltuğuna oturan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümeti, geçtiğimiz gün itibarıyla bin 413'üncü gününü geride bırakmıştı. Bu önemli eşik, koalisyonun "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede kesintisiz şekilde en uzun süre görev yapan hükümet" olarak kayıtlara geçmesini sağlamıştı.