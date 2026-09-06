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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Y. yönetimindeki TIR, Odayeri Gişeleri’ni geçtikten sonra aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

TIR’ın çarpmasıyla sürüklenen hafif ticari araç, orta refüje çıktı. Kazada araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otoyolda güvenlik önlemleri alırken yaralıların kurtarılması için çalışma başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Kazanın ardından hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Biri çocuk 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

6 YARALININ DA HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili sevindirici haber geldi. 6 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ağır hasar gören hafif ticari araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.