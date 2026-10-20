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Kaynak: İHA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir kamyonun ilerlediği sırada yola beton döktüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüye yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerin ardından kamyon sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında 9 bin 662 TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili belediye ekipleri de işlem yaptı. Yola beton dökülmesi sonucu oluşan çevre kirliliği nedeniyle ilgili mevzuat doğrultusunda sürücüye ayrıca 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

İki ayrı işlem kapsamında kesilen cezaların toplamı 109 bin 662 TL oldu.