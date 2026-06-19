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Kaynak: AA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir sitenin apartman çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde yer alan ve 9 bloktan oluşan toplu konut sitesindeki 11 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı.

Çatıdan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Ekipler alevlere müdahale etmek için hızlıca çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Bina çatısında meydana gelen yangın esnasında oluşan yoğun dumandan ötürü apartman içerisindeki 9 kişi etkilendi. Yangın esnasında panik yaşayan 1 kişi ise binanın birinci katından aşağıya atladı. Dumandan zehirlenen 9 kişi ile kattan atlayarak yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.