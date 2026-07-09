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Kaynak: DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir iş hanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Restoran bacasında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına yayıldı.

Yangın, saat 21.20 sıralarında Fatih Mahallesi 829. Sokak'taki iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katta faaliyet gösteren restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede kontrolden çıkarak üç kata daha sıçradı.

İŞ YERİ SAHİBİ FENALIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi.

Yangında iş yerinin zarar gördüğünü gören dükkan sahibi ise fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın nedeniyle iş hanının üç katında hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.