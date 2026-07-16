Apple, yeni nesil iPad mini modelinde ilk kez OLED ekran teknolojisine geçiş yapıyor. Ancak Samsung tesislerinde seri üretimi başlayan 8,4 inçlik yeni panelin 60Hz yenileme hızıyla sınırlı kalacağı iddiası, yüksek hız bekleyen teknoloji tutkunlarında hayal kırıklığı yarattı.

Apple'ın tedarik zincirinden sızan son bilgiler, uzun süredir ekran güncellemesi bekleyen iPad mini kullanıcılarını heyecanlandıracak bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Şirket, yeni nesil kompakt tabletinde geleneksel LCD ekran yerine ilk kez OLED teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. Ancak gelen teknik detaylar, cihazın ekran yenileme hızı konusunda beklentilerin altında kalabileceğine işaret ediyor. İddialara göre yeni iPad mini, 60Hz ekran yenileme hızına sahip 8,4 inç boyutunda bir panelle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Sızıntıların kaynağı, Apple'ın yeni cihazda düşük sıcaklıklı polikristalin silikon (LTPS) arka panelli hibrit bir OLED teknolojisi tercih ettiğini belirtiyor. Bu durum, Apple'ın mevcut üst düzey tabletleriyle arasındaki segment farkını koruma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

PROMOTION TEKNOLOJİSİ YİNE DESTEKLENMEYECEK

Teknoloji devinin güncel iPad Pro modelleri, ekran yenileme hızını saniyede 10Hz ile 120Hz arasında dinamik olarak ayarlayabilen çift katmanlı LTPO OLED panellerle donatılmış durumda. ProMotion olarak da adlandırılan bu teknoloji, hem akıcı bir görsel deneyim sunuyor hem de pil tasarrufu sağlıyor. Buna karşılık yeni iPad mini'de kullanılacağı öne sürülen LTPS OLED paneller ise genellikle 60Hz gibi sabit hız değerleriyle sınırlandırılıyor ve LTPO teknolojisine kıyasla biraz daha düşük parlaklık seviyeleri sunabiliyor.

Yeni nesil temel iPhone modellerinde dahi yüksek yenileme hızlarına geçiş planlanırken, ilk OLED iPad mini'nin 60Hz standardında kalması şimdiden teknoloji dünyasında tartışma konusu oldu.

SAMSUNG ÜRETİM BANTLARINI HAREKETLENDİRDİ

Sızıntıyı paylaşan kaynaklar, yeni iPad mini'nin ekran panellerinin şu anda Güney Kore'de bulunan Samsung Display'in A2 Nesil 5.5 OLED üretim hattında seri üretimde olduğunu doğruluyor. Samsung, bu özel üretim tesisini hem yüksek kaliteli LTPO panellerin hem de görece daha standart olan LTPS ekranların üretimi için aktif olarak kullanıyor.

Yeni nesil kompakt tabletin tam tanıtım tarihi henüz resmiyet kazanmamış olsa da sektör analistleri lansman için 2026 yılının son dönemlerini işaret ediyor. Her ne kadar yenileme hızı 60Hz seviyesinde kalacak olsa da OLED teknolojisine geçiş; mevcut LCD ekranlı iPad mini modellerine kıyasla çok daha derin siyahlar, yüksek kontrast oranları ve belirgin bir enerji verimliliği avantajı sunacak.