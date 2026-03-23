İddialara göre olay, Rapçi Vahap Canbay’ın şiddet iddiasıyla kendisinden ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemesiyle başladı. Canbay, bu konuda yardım istemek için ortak arkadaşları olan Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’ya ulaştı.

19 Mart gecesi Kars 36 Spor Kulübü’nün futbolcusu Kundakçı ve arkadaşlarıyla Kalaycıoğlu’nun Ümraniye’deki stüdyosunun önüne giden Canbay, burada beklemeye başladı. O sırada sokağa giren çakarlı ve sirenli lüks araçlardan inen şahıslar, grubun bulunduğu aracı yaylım ateşine tuttu. Kurşunların hedefi olan 20 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı olay yerinde hayatını kaybetti.

AİLENİN İDDİASI "FAİL YENİ SEVGİLİ"

Bayram tatili için İstanbul’a gelen oğullarını kaybeden Kundakçı ailesi, cinayetin arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun olduğunu öne sürdü.

Acılı baba Cemil Kundakçı "Oğlum iyilik yapmak için gitti ama bir pusuya düştü. Gelen araçta Aleyna'nın çığlığını duyanlar var. Bu çocuk neden öldü?" derken, anne Ülker Kundakçı "Oğlum olaydan önce beni aradı, 'Anne, Vahap abi ile Aleyna ablaya gittik' dedi. Aleyna her şeyi biliyordu, bu işi o ve annesi çözecek." dedi.

Olayın ardından taraflar birbirini suçlayan açıklamalarda bulundu:

Vahap Canbay "Camımıza vurdular, makam aracı sandık. 5 saniye içinde her şey bitti. Gencecik bir kardeşimiz öldü, tek üzüntüm bu." derken Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu "Canbay kızımı sürekli tehdit ediyordu, daha önce kafa attı. Kızım olay gecesi sadece stüdyoda unuttuğu köpeğini almak için geri dönmüştü, o sırada çatışma çıkmış." ifadelerini kullandı.

Polisin yürüttüğü titiz çalışma sonucu, saldırının faili olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu Beşiktaş'ta gizlendiği adreste yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu (Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun babası), ünlü türkücü İzzet Yıldızhan dahil gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen silah ele geçirilirken, şahsın yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi. Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti sebebiyle şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.