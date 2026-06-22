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Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili

davada ilk duruşma bugün görülüyor. Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi ile Rapçi Canbay arasında adliye önünde gerginlik yaşandı. Aile yakınlarının Canbay'a, "Bizi sattın" diye tepki gösterdiği görüldü.

Yakın arkadaşını kaybeden rapçi Canbay'ın adliye önündeki açıklamalarında ''Midem bulanıyor'' sözleri dikkat çekti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Olayla ilgili tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkarken, Kundakçı'nın yakın dostu rapçi Canbay'ın adliyedeki sözleri gündem oldu.

'KÖTÜ BİR PSİKOLOJİDEYİM'

Canbay'ın yaşadığı büyük üzüntü, adliye önünde yaptığı açıklamalara da yansıdı. İhsan Yalçın'ın paylaştığı videoda konuşan Canbay, zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Bu sabah hiç olmaması gerektiği gibi uyandım. Aşırı kötü bir psikoloji halindeyim. Sürekli öğürüyorum. Midem bulanıyor. Allah büyük" ifadelerini kullandı.

🔴 SONDAKİKA | ADLİYE KARIŞTI



🔴CANBAY’A TEPKİ



Kubilay Kaan Kundakçı’nın bazı yakınları Rapçi Canbay’a tepki gösterdi.

Canbay’ın yanındakiler de bu anları kayda alan basın mensuplarına saldırmaya kalktı. pic.twitter.com/eO3WTHWbd9 — İhsan Yalçın (@ihsanyalcinTR) June 22, 2026

NE OLMUŞTU?

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında

'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



İlk duruşma bugün saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.