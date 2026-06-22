Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Diri Fay Haritası’nın 13 yıl aradan sonra güncellenerek kamuoyunun erişimine sunulduğunu açıkladı. Yeni haritada, Türkiye’deki diri fay sayısının 485’ten 700’e yükseldiği belirtildi.
Türkiye deprem haritası 13 yıl sonra yenilendi: Diri fay sayısı 700’e yükseldi
MTA, Türkiye Diri Fay Haritası’nı 13 yıl sonra güncelledi. Yeni çalışmalarla birlikte diri fay sayısı 485’ten 700’e yükseldi. Deprem risk analizleri ve kritik altyapı yatırımları için temel kaynak olacak harita, Türkiye’nin aktif tektonik yapısına ilişkin en güncel verileri ortaya koydu.Kaynak: AA
MTA Genel Müdürlüğünün 91. kuruluş yıl dönümü ve Bilimsel Etkinlikler Haftası kapsamında düzenlenen programda konuşan Yanık, “Türkiye Diri Fay Haritası-2026” sürümünün yayımlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
YENİ VERİLER HARİTAYA YANSIDI
1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kurulan MTA’nın, Türkiye’nin yer altı kaynaklarının keşfi ve yerbilimleri alanında önemli çalışmalara imza attığını belirten Yanık, kurumun yaklaşık bir asırlık süreçte petrol, bakır ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok stratejik kaynağın ortaya çıkarılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.
Küresel ölçekte enerji, iklim değişikliği ve kritik ham madde rekabetinin yerbilimlerinin önemini artırdığına dikkat çeken Yanık, MTA’nın modern teknolojilerle desteklenen arama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
DİRİ FAY SAYISI 700’E ÇIKTI
Türkiye’nin Alp-Himalaya orojenez kuşağında yer aldığını hatırlatan Yanık, aktif tektonik yapının güncel verilerle ortaya konulmasının bilimsel olduğu kadar stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Haritanın ilk olarak 2013 yılında yayımlandığını anımsatan Yanık, geçen 13 yılda gerçekleştirilen detaylı saha çalışmaları ve akademik araştırmalar sayesinde önemli bir veri birikimi elde edildiğini belirtti.
2022 yılında yatırım programına alınan güncelleme çalışmasının tamamlandığını aktaran Yanık, “2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak.” dedi.
DEPREM PLANLAMASINDA TEMEL KAYNAK OLACAK
Yeni haritanın, deprem tehlikesinin değerlendirilmesi, altyapı projelerinin planlanması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir referans niteliği taşıyacağı ifade edildi.
BİLİMSEL ETKİNLİKLER HAFTASI BAŞLADI
MTA’nın yalnızca arama faaliyetleri yürüten bir kurum olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin en köklü yerbilimleri merkezlerinden biri olduğunu belirten Yanık, bilimsel üretimin paylaşılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.
Beş gün sürecek MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası kapsamında 48 sözlü ve 20 poster sunum gerçekleştirileceğini aktaran Yanık, etkinliklerde kurum bünyesinde yürütülen projelerin akademi, kamu ve sektör temsilcileriyle paylaşılacağını kaydetti.
Yanık, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’yi yerbilimleri ve madencilik alanında dünya çapında güçlü bir konuma taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.