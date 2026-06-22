Türkiye deprem haritası 13 yıl sonra yenilendi: Diri fay sayısı 700’e yükseldi

YENİ VERİLER HARİTAYA YANSIDI

1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla kurulan MTA’nın, Türkiye’nin yer altı kaynaklarının keşfi ve yerbilimleri alanında önemli çalışmalara imza attığını belirten Yanık, kurumun yaklaşık bir asırlık süreçte petrol, bakır ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok stratejik kaynağın ortaya çıkarılmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.