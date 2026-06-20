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Küba Başbakanı Manuel Marrero tarafından parlamentoya sunulan bu tarihi paket, devletin ekonomi üzerindeki baskın rolünü kademeli olarak azaltmayı hedefliyor. Yabancı sermaye sahiplerinin devlete ait şirketlerle zorunlu ortaklık kurma şartı tamamen kaldırılıyor.

Ülkede büyük ölçekli özel şirketlerin kurulmasına ve faaliyet göstermesine yeşil ışık yakılıyor. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcılara devlet kurumlarından hisse satın alma hakkı tanınıyor.

'BİZE SAYGIYLA YAKLAŞAN HERKESE KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

Díaz-Canel'den ABD'ye Normalleşme Sinyali Oylamanın ardından bir konuşma yapan Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, hükümetin sosyalist çizgiye olan sadakatini vurgulamakla birlikte ABD'ye zeytin dalı uzattı. Díaz-Canel, Washington ile ilişkileri onarmaya hazır olduklarını belirterek, "Karşılıklı saygı çerçevesinde ve halklarımızın ortak menfaatine hizmet edecek, medeni bir diyalog kurmaya her zaman açığız. Bize saygıyla yaklaşan herkese kapımız sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

Krizin Gölgesinde Gelen Acil Kararlar Başbakan Marrero reformların hayata geçirileceği net bir takvim paylaşmasa da, Díaz-Canel bir gün önce yaptığı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkmak için acil ve radikal adımların şart olduğunu vurgulamıştı.

Küba halihazırda gıda, temiz su, ilaç ve yakıt tedarikinde ciddi sorunlar yaşarken, adada kronikleşen elektrik kesintileri günlük yaşamı durma noktasına getiriyor. Enerji krizinin ciddiyeti, bu yıl başından beri adaya Rusya'dan sadece tek bir petrol tankerinin yanaşmış olmasıyla da gözler önüne seriliyor.

Kübalı yetkililer bu ağır tablonun baş sorumlusu olarak ABD'nin uyguladığı ticari ablukayı ve enerji kısıtlamalarını gösteriyor. Ancak Díaz-Canel, özleştiri de yaparak hantal bürokrasi ve üretimi baltalayan iç dinamiklerin de krizde önemli bir payı olduğunu kabul etti.

ABD Cephesinden Temas Doğrulaması Sürece dair dikkat çeken bir diğer açıklama ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten geldi. Vance, Washington yönetiminin adada yaşanabilecek muhtemel siyasi ve ekonomik dönüşümler hakkında Havana ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü ve görüşmeler halinde olduklarını doğruladı.