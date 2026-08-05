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Kaynak: AA

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SEN) tamamen devre dışı kalmasının ardından ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri gündemdeki yerini koruyor. Krizin ardından açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaşananların sorumlusu olarak ABD'nin uyguladığı ambargoyu gösterdi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji alanındaki sıkıntıların doğrudan ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarından kaynaklandığını öne sürdü.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN TEMEL NEDENİ AMBARGO"

Bruno Rodriguez açıklamasında, ülke çapındaki elektrik kesintilerinin ABD'nin Küba'ya uyguladığı ve "soykırım niteliğinde" olarak değerlendirdiği ablukanın doğrudan sonucu olduğunu ifade etti.

Rodriguez'e göre ABD'nin uyguladığı ambargo, yalnızca yakıt ithalatını zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik üretim altyapısında ihtiyaç duyulan yedek parça ve teknik ekipmanların temin edilmesini de engelliyor.

ENERJİ SİSTEMİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANIYOR

Küba Dışişleri Bakanı, Ulusal Elektrik Sistemi'nin işlerliğini sürdürebilmesi için gerekli ekipmanların ülkeye girişinin engellendiğini, bunun yanında yabancı uzmanlarla iş birliğinin ve uluslararası finansmana erişimin de büyük ölçüde zorlaştığını savundu.

Yetkililer, ülke genelinde etkili olan elektrik kesintilerinin, Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalmasının ardından yaşandığını bildirdi.

ENERJİ KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son yaşanan kesintiler, Küba'nın uzun süredir mücadele ettiği enerji krizini yeniden gündeme taşıdı. Hükümet, elektrik altyapısının yeniden istikrarlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürürken, Havana yönetimi yaşanan sorunların temel nedeninin ABD'nin uyguladığı ambargo olduğunu savunmayı sürdürüyor.