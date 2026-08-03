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Kaynak: AA

Küba, bir kez daha ülke çapında yaşanan elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Küba Elektrik Birliği (UNE), Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kaldığını duyurarak Ada genelinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede elektriğin tamamen kesildiği belirtilirken, arızanın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Yetkililer, sistemi yeniden devreye almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

TEMMUZ AYINDA DA PEŞ PEŞE KESİNTİLER YAŞANDI

Ülkede enerji altyapısındaki sorunlar yeni değil. Temmuz ayında da üç kez geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmış, milyonlarca kişi uzun süre elektriksiz kalmıştı.

Küba hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ile teknolojik ömrünü tamamlayan santraller ve iletim altyapısının Ulusal Elektrik Sistemi'ni kritik bir noktaya sürüklediğini ifade etmişti.

EKONOMİK KRİZ ENERJİ SORUNUNU DERİNLEŞTİRİYOR

Son altı yıldır ağır ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Küba'da elektrik kesintilerinin yanı sıra temel gıda ve tüketim ürünlerinde de ciddi kıtlık yaşanıyor. Üretimdeki gerileme, yüksek enflasyon ve ulusal para birimi pesonun değer kaybı, ülkedeki ekonomik tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Ekonomistler, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 oranında küçüleceğini öngörüyor. Enerji altyapısındaki sorunların ise hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemeye devam edeceği değerlendiriliyor.