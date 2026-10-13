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Kaynak: AA

Muğla’nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında Malta bayraklı Marella Voyager gemisini ağırladı. Thira Limanı’ndan gelen 263 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Limanı’na yanaşırken ilçeye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Gemide, büyük bölümü İngilizlerden oluşan 1.850 yolcu ve 773 kişilik mürettebatın yer aldığı öğrenildi.

Liman işlemlerini tamamlayan yolcular, Bodrum’un farklı noktalarını keşfetmek üzere karaya çıktı. Turistler, Bodrum Çarşısı ile Kumbahçe Limanı çevresini gezerken Bodrum Kalesi ve Bodrum Antik Tiyatro’yu da ziyaret etti. Ziyaretçiler arasından bazıları ise deniz yoluyla çevreyi keşfetmek için tekne turlarını tercih etti.

Bodrum ziyaretinin ardından rotasına devam edecek olan Marella Voyager’ın bir sonraki uğrak noktasının Souda Limanı olduğu kaydedildi.