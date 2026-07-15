Güvenliği yazılım katmanından doğrudan donanım seviyesine indiren yeni iş birliği, geleceğin çiplerine kuantum zırhı kazandırmayı hedefliyor.

YAZILIM YETMEZ: GÜVENLİK DOĞRUDAN SİLİKONA İŞLENİYOR

Siber güvenlik uzmanları, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme algoritmalarını etkisiz hale getireceği "Q-Günü" (Q-Day) için uzun süredir "post-kuantum kriptografi" (PQC) adını verdikleri yeni nesil matematiksel modeller geliştiriyor. Ancak bu koruma duvarlarının tam anlamıyla verimli çalışabilmesi için akıllı telefonlardan sunuculara kadar tüm donanımların bu süreci desteklemesi gerekiyor. Bu doğrultuda İsviçre merkezli güvenlik devi SEALSQ ile ABD'li yarı iletken üreticisi GlobalFoundries (GF), siber güvenlik standartlarını kökten değiştirecek stratejik bir ortaklığa imza attı. İki dev, kuantum sonrası güvenlik teknolojilerini doğrudan işlemci çekirdeklerine entegre etmek üzere güçlerini birleştirdi.

MIPS VE CHIPLET TEKNOLOJİSİYLE ESNEK VE KORUMALI TASARIMLAR

Ortaklığın en dikkat çekici hedeflerinden biri, GlobalFoundries bünyesinde yer alan işlemci tasarım şirketi MIPS ile birlikte yürütülecek donanım entegrasyonu. Geliştiriciler, kuantum dayanıklı algoritmaları sadece yazılımla çalıştırmak yerine doğrudan silikon üzerinde koşturacak hazır güvenlik blokları (IP blokları) üretecek.

Ayrıca "Chiplet Hardware Security Module" (CHSM) adı verilen modüler çiplet teknolojisiyle, büyük işlemcilerin içerisine kuantum saldırılarına dayanıklı izole güvenli alanlar yerleştirilecek. Bu sayede çip tasarımcıları sıfırdan güvenlik sistemi geliştirmekle uğraşmayacak; önceden sertifikalandırılmış, sızılması imkansız hazır donanım bloklarını kendi işlemci şemalarına doğrudan ekleyebilecek.

MUTLAK SIFIRDA ÇALIŞABİLEN KRİYOJENİK YONGA TEKNOLOJİSİ

Bu dev iş birliği sadece kuantum tehdidinden korunmayı değil, aynı zamanda kuantum bilgisayarların kendi donanımsal gelişimini de desteklemeyi amaçlıyor. Günümüz kuantum işlemcileri, kararlı çalışabilmek için mutlak sıfıra (-273,15 °C) yakın aşırı düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Bu ekstrem dondurucu ortamlarda klasik elektronik bileşenlerin çalışması imkansız hale geldiğinden, SEALSQ ve GlobalFoundries ultra düşük sıcaklıklarda bile yüksek performans sunabilen kriyojenik ASIC (CryoCMOS) yongaları tasarlayacak. Bu özel çipler, geleceğin kuantum bilgisayarlarının veri kontrol ve iletişim altyapısında hayati bir rol üstlenecek.