Haluk Levent 2023-2025 arası AHBAP'ın denetimlerden sorunsuzca geçtiğini, soruşturma konusu olan sorunların 2026 yılına ait olduğunu söyledi. Levent 2026 denetimine kadar eksiklikleri gidermek için 20 adet taşınmazı derneğe devretmek istediğini ancak operasyon önce bu devir işleminin "görünmez bir el" tarafından iptal edildiğini öne sürdü.
Haluk Levent tek tek itiraf etti: 4 milyarlık bağışa ne oldu? İfadesindeki 80 milyon lira detayı
AHBAP Derneği soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent Acil'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Borsada işlem yapma gibi bir zaafı olduğunu söyleyen Levent, 2023-2024 ve 2025 yılları dernek faaliyet raporlarının kusursuz olduğunu belirtti.Aykut Metehan
Haluk Levent'in emniyet ifadesi sırasında söylediği bürokratik isimlerin tutanağa işlenmemesi sonrası susma hakkını kullandı.
Levent'in ifadeleri şöyle:
Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım.
Hiçbir zaman Ahbap derneğinden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığının Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü 2023, 2024 ve 2025 yıllarında vatandaşlarımızın alın teriyle, küçücük çocuklarımızın harçlarıyla yardımda bulunduğu Ahbap derneğinin tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bunu ben değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri raporları ile ilettiler.
Benim sorunum 2026 yılı içindir. Ahbap’da eksiklikler vardır. Hangi dernek veya vakıfta yokki. Ama ben yeni denetime gelene kadar eksiklikleri zaten tamamlayacaktım. Bu 80 Milyon TL’lik borç karşılığı vereceğim 20 daire her ne hikmetse (bunu detaylarıyla sosyal medya da açıklayacağım) bir el tarafından tapu devrine bir gün kala engelleniyor ve ben ile birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sağlanıyor.
Öncelikle kendimin sonrasında ise Ahbap derneğinin ekonomik krizi nasıl gelişti onu anlatacağım; 2023 yılının Şubat ayında meydana gelen deprem sonrasında ülkede çok büyük tartışma konusu oldu. Ahbap’a gelen bağışlar 4 Milyar TL’yi bulmuştu.
Levent bu cümlelerinin ardından aralarında Süleyman Soylu’nun da olduğu bazı siyasetçilerin ismini verdi. Ancak bu isimler tutanağa geçirilmeyince susma hakkını kullandı.