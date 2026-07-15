Haluk Levent tek tek itiraf etti: 4 milyarlık bağışa ne oldu? İfadesindeki 80 milyon lira detayı

Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsa da işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsa da işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım.