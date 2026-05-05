2022’de KKTC’de öldürülen Bahis Baronu Halil Falyalı bağlantısı iddialarıyla da gündeme gelen Paymix soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. 49 yasadışı bahis sitesine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Paymix soruşturmasında üçüncü operasyonun yapıldığını duyurdu. 5 Mayıs 2026’da düzenlenen Paymix-3 operasyonunda, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucuların 49 yasadışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti verdiği tespit edildi.

Soruşturmada sistemlerde 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında söz konusu sunucular devre dışı bırakıldı ve çok sayıda yasadışı bahis sitesinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

535 BANKA VE KRİPTO HESABINA EL KONULDU

Başsavcılık açıklamasına göre, Paymix-3 operasyonu 38 şüpheliye yönelik düzenlendi. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiğinin değerlendirildiği belirtildi. 22 şüphelinin ise yurt içinde bulunduğu kaydedildi.

Operasyonda şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla ve bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne de TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin önceki unvanının Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olduğu açıklandı.

Başsavcılık, Paymix yapısı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi oluştuğunu belirtti. Açıklamada, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı ifade edildi.

3 MİLYON TÜRK VATANDAŞI

Paymix-3 operasyonuna ilişkin yeni açıklamada, yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı çok sayıda dijital veriye ulaşıldığı belirtildi.

İncelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasadışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 3 milyon 173 bin kaydın tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleştiği belirlendi. Ayrıca yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydında telefon numarası bilgisi bulunduğu açıklandı.

52 BİN BANKA HESABI

Soruşturmada yasadışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da belirlendi.

Bu hesaplara ilişkin bilgilerin MASAK’a bildirileceği kaydedildi. Bahis oynayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından ise 7258 sayılı Kanun kapsamında mülki idare amirliklerine bildirim yapılacağı ve idari para cezası sürecinin başlatılacağı belirtildi.

KUYUMCULAR DA GÖZALTINDA

Soruşturmada, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çok katmanlı bir finansal yapı kurulduğu değerlendirildi. Teknik analizlerde, şüphelilerin yasadışı bahis gelirlerine ilişkin ödemeleri kripto varlıklar üzerinden aldığı belirlendi.

Bu kripto varlıkların daha sonra nakit para ve altına çevrildiği, bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Paymix-3 operasyonu kapsamında bu kuyumcular hakkında da gözaltı kararı verildi.

İncelemelerde ayrıca yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret faaliyeti yürütülüyormuş gibi gösterilen internet siteleri tasarlandığı belirlendi. Bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler yapıldığı, kripto varlık karşılıklarının şirket hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Bu işlemlerin muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer yöntemleriyle farklı şirket hesaplarına taşındığı, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi. İlgili şirketler hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca inceleme başlatıldı.

ORGANİZE İLETİŞİM TRAFİĞİ

Dijital materyaller üzerinde yapılan teknik ve kriminal incelemelerde, mesajlaşma uygulamalarına ait izler ve grup sohbetleri de incelendi. Bu incelemelerde, kullanıcılar arasında süreklilik gösteren ve görev paylaşımına dayanan organize bir iletişim ağı bulunduğu belirlendi.

Açıklamaya göre, bazı şüpheliler yönlendirici ve karar verici konumda hareket etti. Talimat ve koordinasyon süreçlerinin de bu dijital ağ üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

Teknik ekipte yer alan şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerinin kesintisiz çalışması için internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiği belirlendi. Kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuların kontrol edildiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi süreçlerin organize edildiği kaydedildi.

Sunucuların yönetildiği, sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin kontrol edildiği ve kripto para transferlerinin güvenli biçimde yürütülmesi için teknik altyapının aktif olarak kullanıldığı da tespitler arasında yer aldı.

BARCELONA VE MALAGA'DA FİZİKİ TESLİM

Finansal incelemelerde, yüksek tutarlı para hareketlerinin ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden yapıldığı belirlendi. Transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı, komisyon oranlarının hesaplanarak çok aşamalı para transfer mekanizmalarının işletildiği tespit edildi.

Yasadışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi illerdeki döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği değerlendirildi. Yurt dışında ise Barcelona ve Malaga gibi merkezlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu belirtildi.

İncelemelerde kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı kurulduğu sonucuna ulaşıldı.

15'i YURT DIŞINDA

Paymix-3 operasyonu, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama, el koyma ve inceleme kararları doğrultusunda düzenlendi.

Operasyonda toplam 38 şüpheli hedef alındı. Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 15’inin yurt dışında faaliyet göstererek suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiğinin değerlendirildiği, 22’sinin ise yurt içinde olduğu açıklandı.

Yurt dışında bulunan şüphelilerin Türkiye’deki banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmazları, taşıtları ve diğer mal varlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bu kişiler hakkında uluslararası adli süreçlerin ve kırmızı bülten işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, taşıt, banka hesabı, elektronik para kuruluşu hesabı ve dijital finans varlığı hakkında da el koyma ve bloke tedbiri uygulandı.