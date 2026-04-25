Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı bahis şebekesinin "finans evi" olarak kullandığı stratejik bir adresi belirledi. Adrese düzenlenen eş zamanlı baskında; Ö.A, K.T, H.E. ve O.N.Ş. isimli şahıslar yasa dışı faaliyetlerini sürdürürken suçüstü yakalandı.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM: 127 MİLYON TL

Jandarma ekipleri operasyon anında bilgisayarları inceleme altına aldı. Yapılan ilk teknik incelemede, ekranlarda açık olan bahis panelinin toplam 127 milyon 794 bin 892 lira işlem hacmine sahip olduğu saptandı. Şebekenin bu devasa tutarı finans evi üzerinden yönettiği anlaşıldı.

BAHİS EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Hücre evi olarak kullanılan adreste yapılan detaylı aramalarda sadece dijital materyaller değil, yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi. Aramalarda; 2 kilo 200 gram toz esrar, 1 kilo 700 gram skunk, 6 adet cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlar ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, K.T, H.E. ve O.N.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgularken, operasyonun yasa dışı bahis ve uyuşturucu trafiğine ağır bir darbe vurduğu belirtildi.