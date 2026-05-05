Bakırköy’de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.Derleyen: Sinan Başhan
Haberi Paylaş
1 7
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuar nedeniyle 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
2 7
Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
3 7
Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
4 7
Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol.
5 7
Alternatif yollar da açıklandı.
6 7
Buna göre; alternatif yollar şu şekilde:
Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak, Yeni Havalimanı Caddesi
7 7
Kaynak: İHA