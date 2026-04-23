Türkiye yasa dışı bahis sarmalında. Yüz binlerce bahis sitesi kapandı ancak her kapanan sitenin yerine dakikasında yeni açıldı. Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine telefondan erişim kolaylığı, ocakları söndürdü, hesapları boşalttı.
Yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni düzenlemelerin yolda olduğunu açıkladı. Gürlek, yasa dışı bahis oynamanın kabahat olmaktan çıkarılıp suç tanımlaması yapılması gerektiğini söyledi.Derleyen: Yunus Arıkan
Türkiye'de kabahatler kanununa tabi olan yasa dışı bahis, artık bir suç tanımlamasına girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis oynamanın para cezasıyla geçiştirilemeyeceğini ve çözülemeyeceğini söyledi.
Bakan Gürlek, yasa dışı bahis oynayanların da tıpkı oynatanlar gibi hapis cezası alması gerektiğini, ilgili düzenlemeleri de buna göre yapacaklarını açıkladı.
Türkiye’de son üç yılda 500 binden fazla yasa dışı sanal bahis ve kumar sitesi erişime engellendi
Milyarlarca dolarlık hacme ulaştığı belirtilen sanal kumar sektörü her yaştan ve her meslekten kişiyi tuzağa düşürüyor.
İntiharlara yol açan ve adeta ocakları söndüren sanal bahis ve kumar konusunda bir yandan da yeni tedbirler alınması gündeme geldi.
Mevcut mevzuatta, sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanlara 3-5 yıl arasında hapis cezası öngörülürken, oynayanlar Kabahatler Kanunu’na göre 100 bin ile 400 bin lira arasında idari para cezası ile cezalandırılıyor.
Yeni yapılacak düzenleme ile cezaların caydırıcı olması için sanal bahis ve sanal kumar oynayanların da hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Sanal kumar ve sanal bahis sektörünün ekonomiye maliyetinin ise 40 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.