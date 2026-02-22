Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son zirvesine göre yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetti.

Bloomberg tarafından yayımlanan analizde, piyasa değerinde 1 trilyon doların üzerinde erime yaşandığı ve yatırımcı davranışlarında belirgin değişim görüldüğü belirtildi.

'DÜŞÜŞTE ALIM' ZAYIFLADI

Geçmişte sert düşüşlerin ardından gelen güçlü toparlanmaların bu kez görülmediğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre Bitcoin’in değeri büyük ölçüde yatırımcı inancına dayanıyor ve mevcut satış dalgası, bu anlatının zayıfladığına işaret ediyor.

Acadian Asset Management portföy yöneticisi Owen Lamont, yükseliş hikâyesinin yerini düşüş söylemine bıraktığını belirterek bunun yatırımcı psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

ALTIN VE STABLECOİN ÖNE ÇIKIYOR

Jeopolitik risklere rağmen kripto varlıklar gerilerken, altın ve dolar destekli stablecoin’lere yönelim arttı. ABD’de altın temalı ETF’lere son üç ayda 16 milyar doların üzerinde giriş olurken, Bitcoin ETF’lerinden milyarlarca dolarlık çıkış yaşandı.

Uzmanlar, tokenizasyon, blokzincir tabanlı türev ürünler ve sınır ötesi stablecoin ödemelerinin yeni odak alanları haline geldiğini belirtiyor.

ANLATI KRİZİ Mİ?

Analistlere göre Bitcoin için en büyük risk, doğrudan bir rakipten ziyade ilgi ve sermaye kaybı. “Dijital altın” söyleminin zayıflaması ve alternatif yatırım araçlarının çoğalması, varlığın konumunu yeniden tartışmaya açtı.

Buna karşın bazı yatırımcılar, Bitcoin’in geçmişte de benzer krizleri atlattığını ve uzun vadede dayanıklılığını koruyabileceğini savunuyor.