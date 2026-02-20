Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb, 6 Şubat’ta düzenlenen bir promosyon kampanyası sırasında büyük bir sistem hatasına imza attı. Kampanya kapsamında kullanıcı hesaplarına 2 Kore wonu (yaklaşık 61 TL) yüklenmesi gerekirken, kişi başına 2 bin Bitcoin tanımlandı.

Toplamda yaklaşık 620 bin Bitcoin’in — yaklaşık 43 milyar dolar değerinde — borsanın gerçekte sahip olmadığı halde hesaplara yansıması, bazı kullanıcıların hızlıca satış emri vermesine ve piyasada kısa süreli dalgalanmalara neden oldu.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARA SERT ELEŞTİRİ

Skandalın ardından gözler ülkenin finansal düzenleyicisi Finansal Hizmetler Komisyonu’na (FSC) çevrildi. Güney Kore Ulusal Meclisi üyeleri, FSC’nin 2022’den bu yana Bithumb’da en az üç kez denetim yapmasına rağmen bu tür kritik bir sistem açığını tespit edememiş olmasını sert sözlerle eleştirdi.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi milletvekili Kang Min-guk, olayın basit bir teknik arıza olarak görülemeyeceğini belirterek, kripto piyasasında yapısal zafiyet ve düzenleme eksikliği bulunduğunu savundu.

SORUŞTURMA UZADI

FSC, 10 Şubat’ta resmi soruşturma başlattığını ve piyasa düzenini bozan eylemlere karşı yasal adımlar atılacağını duyurdu. Başlangıçta 13 Şubat’ta tamamlanması beklenen incelemenin ise uzatıldığı ve sürecin ay sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Bithumb CEO’su Lee Jae-won, Ulusal Meclis’teki acil toplantıda geçmişte de iki benzer hata yaşandığını doğruladı. Son olayda yanlış tanımlanan 620 bin Bitcoin’in büyük bölümünün geri alındığını açıklayan Lee, yalnızca 125 Bitcoin’in (yaklaşık 8,6 milyon dolar) henüz kurtarılamadığını ifade etti.

ESKİ GÜVENLİK AÇIKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Skandal, Güney Kore’de dijital varlık güvenliğine ilişkin geçmişte yaşanan olayları da yeniden gündeme taşıdı. 2021’de Gangnam Polis Merkezi’nin soğuk cüzdanında tutulan 22 Bitcoin’in kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

Ağustos 2025’te ise Gwangju Bölge Savcılığı’na ait dijital cüzdandan 320 Bitcoin çalınmış, olayın bir parola sızıntısından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, son gelişmelerin ardından kripto varlık piyasasında denetim ve güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.