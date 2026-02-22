AKP seçmeni Bilal Erdoğan'a oy verecek mi? İşte dev anketin sonuçları

Erdoğan sonrası dönemde, oğul Bilal Erdoğan başta olmak üzere, Hakan Fidan ve damatlar Berat Albayrak ile Selçuk Bayraktar gibi birçok isim konuşuluyor. Son anket sonuçları seçmenin Bilal Erdoğan'a sıcak bakıp bakmadığını ortaya koydu.