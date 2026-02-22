Erdoğan sonrası dönemde, oğul Bilal Erdoğan başta olmak üzere, Hakan Fidan ve damatlar Berat Albayrak ile Selçuk Bayraktar gibi birçok isim konuşuluyor. Son anket sonuçları seçmenin Bilal Erdoğan'a sıcak bakıp bakmadığını ortaya koydu.
AKP seçmeni Bilal Erdoğan'a oy verecek mi? İşte dev anketin sonuçları
AKP'de Erdoğan sonrası dönem için birçok isim ön plana çıkıyor. "Biz AKP'ye değil Erdoğan'a oy veriyoruz" diyen vatandaşların da Erdoğan sonrası dönemde kimi tercih edeceği merak ediliyor.Derleyen: Aykut Metehan
Bilal Erdoğan hakkında son dönemde yapılan haber sayısındaki artış, siyasi bir yoklama olarak görülmüş ve "Kamuoyu Bilal Erdoğan'a alıştırılmaya çalışılıyor" yorumları yapılmıştı.
Son dönemlerde Filistin mitingleri ile de dikkatleri üstüne çeken Bilal Erdoğan için "Babasından sonra koltuğa oturacak en güçlü aday" yorumları yapılmaya başlanmıştı.
Saros Araştırma, seçmene "Recep Tayyip Erdoğan sonrası Ak Parti'nin başına Bilal Erdoğan geçerse Ak Parti’ye oy verir misiniz?" sorusunu yöneltti.
Araştırma 15-22 Ocak 2026 tarihleri arasında 7 bin 912 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Anket sonuçlarında iki yanıt arasında devasa bir fark ortaya çıktı
İşte sonuçlar:
Recep Tayyip Erdoğan sonrası Ak Part'inin başına Bilal Erdoğan geçerse Ak Parti’ye oy verir misiniz?
🔴 %87.5 - Kesinlikle Oy Vermem
🟢 %12.5 - Kesinlikle Oy Veririm