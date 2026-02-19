Kripto para piyasalarında son haftalarda satış baskısı görülse de,Abu Dabi’nin devlet varlık fonları, Bitcoin’e yönelik stratejik yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Abu Dabi bağlantılı iki büyük yatırım kuruluşu, yalnızca BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inde toplam 1 milyar doların üzerinde pozisyona ulaştı.

MUBADALA: 630,7 MİLYON DOLAR

SEC’e sunulan 2025 dördüncü çeyrek Form 13F raporlarına göre, Abu Dabi’nin en büyük devlet varlık fonlarından biri olan Mubadala Investment Company, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inde 12 milyon 702 bin 323 adet hisseye sahip. Bu yatırımın değeri 31 Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 630,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

AL WARDA: 408,1 MİLYON DOLAR

Aynı fonla ilgili ayrı bir bildirimde ise Al Warda Investments’ın 8 milyon 218 bin 712 adet hisseye sahip olduğu ve bu yatırımın değerinin yaklaşık 408,1 milyon dolar olduğu açıklandı.

Bu iki yatırımın toplamı, yaklaşık 20,9 milyon ETF hissesi ve 1,04 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Abu Dabi’nin bu hamlesi, küresel kurumsal yatırım trendinin bir parçası olarak öne çıktı.

Daha önce İtalya’nın en büyük bankalarından Intesa Sanpaolo da ABD’ye yaptığı bir düzenleyici bildirimde yaklaşık 100 milyon dolarlık Bitcoin ETF yatırımı yaptığını açıklamıştı.

Yaşanan son gelişmeler Bitcoin’in artık yalnızca bireysel yatırımcıların değil, devlet fonları ve büyük finans kuruluşlarının da portföyünde önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

KISA VADELİ SATIŞ BASKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Ancak bu büyük kurumsal yatırımlara rağmen, Bitcoin ETF’lerinde kısa vadede çıkışlar yaşanıyor. SoSoValue verilerine göre, son işlem gününde ABD spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 104,87 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Aynı dönemde ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinin toplam varlık büyüklüğü 85,52 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in fiyatı ise haberin yazıldığı sırada yaklaşık 67 bin 753 dolar civarında işlem görüyordu.

Ocak sonu ve Şubat ayı boyunca ETF’lerde zaman zaman girişler yaşansa da, büyük çıkışların da görülmesi piyasada dalgalı bir görünüm oluşturdu.

ABU DABİ’NİN STRATEJİSİ UZUN VADELİ

SEC’e yapılan 13F bildirimleri, yatırımcıların 31 Aralık 2025 itibarıyla sahip oldukları pozisyonları yansıtıyor ve 2026 başındaki işlemleri kapsamıyor. Buna rağmen, yatırımın büyüklüğü Abu Dabi’nin Bitcoin’i kısa vadeli spekülasyon yerine uzun vadeli stratejik bir varlık olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Bu tablo, piyasa dalgalanmalarına rağmen devlet varlık fonlarının Bitcoin ETF’lerine olan güveninin sürdüğünü ve kripto varlıkların küresel finans sisteminde giderek daha fazla kurumsallaştığını gösteriyor.

Uzmanlara göre bu tür devlet destekli yatırımlar, Bitcoin’in gelecekte daha geniş çapta kabul görmesi ve finansal sistemin kalıcı bir parçası haline gelmesi açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.