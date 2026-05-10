Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verileri, kredi hacmindeki büyümenin sürdüğünü ancak takipteki alacakların çok daha hızlı arttığını ortaya koydu. Özellikle bireysel kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve ticari kredilerdeki bozulma dikkat çekti.



KREDİ HACMİ 25,5 TRİLYON TL’YE YÜKSELDİ

BDDK’nın 2 Mayıs 2025 ve 30 Nisan 2026 tarihli verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18 trilyon 372,9 milyar TL’den 25 trilyon 554,5 milyar TL’ye çıktı. Böylece kredilerde yıllık artış 7 trilyon 181,5 milyar TL, oran olarak yüzde 39,1 oldu.



TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜZDE 81 ARTTI

Aynı dönemde takipteki alacaklar 388,2 milyar TL’den 703,6 milyar TL’ye yükseldi. Yıllık artış yüzde 81,3’e ulaştı. Bu durum, kredi büyümesine rağmen tahsilat risklerinin belirgin şekilde arttığını gösterdi.



SORUNLU KREDİLERİN ORANI YÜKSELDİ

Toplam krediler içinde takipteki alacakların oranı 2025’te yüzde 2,11 seviyesindeyken 2026’da yüzde 2,75’e çıktı.



TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KARTLARDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları 4 trilyon 328,4 milyar TL’den 6 trilyon 335,5 milyar TL’ye yükseldi. Bu kalemde artış yüzde 46,4 oldu. Aynı grupta takipteki alacaklar yüzde 75,8 arttı.



İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YÜKSELİŞ

İhtiyaç kredileri 1 trilyon 621,3 milyar TL’den 2 trilyon 407 milyar TL’ye çıktı. Artış yüzde 48,5 oldu. Bu kredilerde takipteki alacaklar yüzde 68,4 yükseldi.



KREDİ KARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN BOZULMA

Bireysel kredi kartı bakiyesi yüzde 49,8 artarak 3 trilyon 115,6 milyar TL’ye ulaştı. Kartlardaki takipteki alacaklar ise yüzde 83,2 artarak 150,9 milyar TL’ye çıktı.



TİCARİ KREDİLER EN BÜYÜK KALEM OLDU

Ticari ve diğer krediler 14 trilyon 44,6 milyar TL’den 19 trilyon 219 milyar TL’ye yükseldi. Artış yüzde 36,8 oldu. Bu kalemde takipteki alacaklar yüzde 85,2 ile en hızlı artışı gösterdi.



GENEL TABLO RİSK ARTIŞINI GÖSTERİYOR

Veriler, kredi büyümesine rağmen özellikle kredi kartları ve ticari kredilerde takipteki alacakların daha hızlı arttığını ve finansal risklerin yükseldiğini ortaya koydu.