Döviz kurlarındaki stabil seyir ve Türk lirasının sunduğu cazip faiz oranları, doları "güvenli liman" olmaktan çıkardı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen nisan ayı hane halkı beklenti anketine göre, vatandaşın yatırım tercihlerinde dolar artık yüzüne bakılmayan bir enstrüman haline geldi. Ankete katılanların sadece yüzde 2,4’ü “döviz alırım” diyerek doları son sıraya itti.

ALTIN VE KONUT DOLARI TAHTINDAN ETTİ

Vatandaşın yatırım rotası artık değerli metaller ve gayrimenkule dönmüş durumda. İşte halkın 2026 yılındaki yatırım tercih sıralaması:

Altın: Yüzde 48,8

Gayrimenkul: Yüzde 33,4

Vadeli Mevduat (TL): Yüzde 4,4

Otomobil: Yüzde 3,6

Döviz: Yüzde 2,4



DOLAR ENFLASYONA VE TL’YE YENİK DÜŞTÜ

Rakamlar, doların neden gözden düştüğünü net bir şekilde kanıtlıyor. 2026’nın ilk çeyreğinde dolar sadece yüzde 3,45 prim yaparak yılı 44,42 TL seviyesinden kapattı. Ancak aynı dönemde enflasyon yüzde 10, TL mevduatın getirisi ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. Yani parasını dolarda tutan yatırımcı, enflasyon karşısında reel olarak büyük kayıp yaşadı.

MEVDUATIN YÜZDE 43’Ü DÖVİZDE AMA HARİTA ŞAŞIRTIYOR

BDDK’nın son verilerine göre Türkiye’deki toplam 24 trilyon liralık mevduatın yüzde 43’ü döviz hesaplarından oluşuyor. Ancak iller bazındaki dağılım oldukça çarpıcı. Aksaray, Nevşehir, Karaman ve Yozgat gibi Orta Anadolu illeri, toplam mevduatları içinde döviz payı en yüksek olan şehirler olarak zirveye yerleşti.

METROPOLLER TL’YE DÖNDÜ: ANKARA VE İSTANBUL ŞAŞIRTIYOR

Döviz mevduatı oranının en düşük olduğu iller ise şaşkınlık yarattı. Sanayinin ve ticaretin kalbi olan İstanbul, İzmir ve Muğla’nın yanı sıra Ankara, döviz mevduatı ağırlığının en düşük olduğu iller arasında yer aldı. Kuzey Doğu Anadolu’da ise Ardahan ve Kars, TL’ye en çok güvenen iller olarak haritada konumlandı.