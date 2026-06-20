Bankacılık sektöründe kredi maliyetlerinin tarihi zirveleri görmesi, konut ve otomobil hayali kuran milyonlarca tüketicinin finansman tercihini kökten değiştirdi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, katılım ve tasarruf finansman sektöründe adeta bir hacim patlaması yaşandığını gözler önüne serdi. Vatandaşın faizsiz sisteme gösterdiği yoğun ilgi, tüm finansal göstergeleri üç haneli büyüme rakamlarına taşıdı.

MÜŞTERİ SAYISI 1.3 MİLYONU AŞARAK TARİH YAZDI

Trükiye Gazetesinin haberinde yer alan FKB verilerine göre, faizsiz finansman sektörünün toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 198 artarak 380 milyar TL seviyesine ulaştı. Sistemdeki toplam alacak büyüklüğü ise yıllık bazda yüzde 363 gibi akılalmaz bir yükselişle 176 milyar TL’ye fırladı. Sisteme dahil olan toplam müşteri sayısı yüzde 112’lik artış göstererek 1 milyon 337 bin kişiyi aştı. Sadece 2026'nın ilk üç ayında imzalanan yeni sözleşmelerin toplam büyüklüğü ise tek kalemde 354 milyar TL seviyesini gördü.

MEMUR VE BEYAZ YAKALI AKINI: MÜŞTERİ PROFİLİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Pazardaki bu devasa hacim patlaması, tasarruf finansman sektörünün müşteri profilinde de radikal bir kırılmayı beraberinde getirdi. Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak sadece faiz hassasiyeti bulunan muhafazakar kesimin tercih ettiği bu sistem, banka faizlerinin yüzde 80'e dayanmasıyla birlikte bugün memurların ve beyaz yakalı plaza çalışanlarının da bir numaralı finansman kapısı haline geldi. Bu kitlesel güvenin arkasında, 2021 yılında hayata geçirilen, şirketleri sıkı takibe alan ve sermaye yeterlilik şartı getiren BDDK regülasyonları büyük rol oynadı. Toplanan fonların yüzde 60’ı konut alımına yönlenirken, yüzde 40’ı ise taşıt alımlarında yoğunlaştı.

SİSTEMİN ALBENİSİ NEREDE? (AVANTAJLAR)

Bankaların kredi vermediği ya da fahiş geri ödemeler çıkardığı bu dönemde faizsiz finansman modelinin tüketiciye sağladığı temel faydalar şu şekilde sıralanıyor:

SIFIR FAİZ FORMÜLÜ

Sistemin temelinde hiçbir şekilde faiz bulunmaması, özellikle faiz hassasiyeti olan tüketiciler için en büyük tercih sebebidir.

DÜŞÜK MALİYET KALKANI

Bankaların yıllık yüzde 70-80’i bulan faiz maliyetlerine kıyasla; şirketlerin aldığı tek seferlik "organizasyon ücreti" (toplam tutarın %7-12'si arası), toplam geri ödeme yükünü radikal şekilde düşürür.

KİŞİYE ÖZEL ESNEK TAKSİT

Tüketicinin gelir durumuna göre taksit miktarları belirlenebilir ve ödeme planı tamamen kişiye özel olarak kurgulanabilir.

DEVLET GÜVENCESİ VE ERKEN TESLİMAT

2021 düzenlemeleriyle kurumsallaşan şirketlerin BDDK denetimine girmesi güveni artırırken; geliştirilen yeni modeller sayesinde tüketiciler finansmanlarını daha erken tarihlere çekebilme imkânına kavuşmuştur.

VATANDAŞI BEKLEYEN RİSKLER (DEZAVANTAJLAR)

Sistem her ne kadar cazip görünse de enflasyonist ortamda barındırdığı dezavantajlar ve riskler de göz ardı edilmemelidir:

Banka kredisi gibi finansmana "anında" erişim sağlanamaz. Organizasyonun türüne bağlı olarak, teslimat tarihi kura veya belirlenen takvim doğrultusunda ileri bir tarihte gerçekleşebilir. Ancak çekilişsiz ödemeye girildiğinde şirketler beş ay gibi kısa bir sürede ödeme yapmaktadır.

Teslimat süresi uzadığında, enflasyonist ortamda konut veya araç fiyatları hızla artış gösterebilir. Bu durum, başlangıçta hedeflenen finansman tutarının teslimat anında aynı varlığı almaya yetmemesine yol açabilir.

Katılımcı sistemden ayrılmak istediğinde, ödediği organizasyon ücretini kesinlikle geri alamaz ve yaptığı birikimlerin iadesi şirketin kendi prosedürlerine bağlı olarak belirli bir takvim dahilinde gerçekleşir.

Sistem genellikle yalnızca konut ve taşıt alımıyla sınırlıdır. Banka kredilerindeki gibi her türlü tüketim ihtiyacı için anlık nakit kullanımı söz konusu değildir.

Her ne kadar BDDK denetimi olsa da, uzun vadeli bir sözleşme yapıldığı için şirketin finansal sürdürülebilirliği, katılımcının uzun yıllara yayılan birikiminin güvenliği açısından her zaman kritik bir faktördür.

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