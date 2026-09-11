Galler Prensesi Diana'nın 1994 yılında Londra'daki Serpentine Galerisi'nde düzenlenen Vanity Fair davetinde tercih ettiği ve medya tarafından "intikam elbisesi" olarak adlandırılan özel tasarım açık artırmaya çıkarılıyor. Dönemin Galler Prensi Charles'ın Camilla Parker-Bowles ile olan ilişkisini televizyon ekranlarında kamuoyuna açıklamasından saatler sonra giyilen bu kıyafet, popüler kültürün en ikonik simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Müzayede evi Sotheby's, 9 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan açık artırmada özel tasarımın 300 bin dolara (220 bin sterlin) kadar alıcı bulacağını öngörüyor.

ZAMANLAMASIYLA TARİHE GEÇEN MEYDAN OKUMA

Yunan tasarımcı Christina Stambolian imzasını taşıyan omuzları açık, siyah ipek gece elbisesinin hikâyesi 29 Haziran 1994 gecesine dayanıyor. Galler Prensi Charles'ın evlilik dışı ilişkisini itiraf ettiği ulusal yayının hemen ardından kameraların karşısına geçen Diana, kraliyet geleneklerinin ve protokollerinin dışına çıkan bir siluet sergiledi. Kelimeler yerine tercihiyle mesaj veren Prenses'in bu duruşu, basın tarafından "intikam elbisesi" olarak adlandırıldı ve moda tarihinin en çok konuşulan sembollerinden biri haline geldi.

1997 YILINDAN BU YANA İLK KEZ AÇIK ARTIRMADA

Prenses Diana, 1997 yılındaki trajik ölümünden kısa bir süre önce hayır kurumlarına destek olmak amacıyla gardırobundaki 79 elbiseyi satışa çıkarmış, elde edilen geliri kanser ve AIDS derneklerine aktarmıştı. Ancak o dönem ana koleksiyonun dışında tutulan "intikam elbisesi", koleksiyoner Grahame Mackenzie tarafından satın alınmıştı. Mackenzie'nin vefatının ardından eşi Briege Mackenzie tarafından Sotheby's bünyesinde satışa sunulan tasarım, 1997'den bu yana ilk kez müzayedeye çıkmış olacak.