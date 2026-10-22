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Kaynak: AA

İngiltere Kralı 3. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı ağırlamak amacıyla Windsor Kalesi’nde gerçekleştirilen resmî akşam yemeğinde konuşma yaptı. İngiliz Kraliyet Ailesi mensuplarının da bulunduğu davette Charles, Hazreti Muhammed’in Umman halkına ilişkin hadisini Arapça okudu.

İngiltere ile Umman arasındaki ilişkilerin geçmişinin iki asrı aştığını belirten Charles, geçmişteki ortaklıklara değindi. Kral, 17. yüzyılda iki ülkenin denizcileri arasında gelişen işbirliğini ilişkilerin tarihî örneklerinden biri olarak gösterdi.

Umman’ın İngiltere açısından bölgedeki stratejik ortaklığını koruduğunu kaydeden Charles, ülkeler arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda devam ettiğini vurguladı.

Konuşmasında seyyah İbn Battuta’nın Umman’a yönelik değerlendirmelerini hatırlatan Charles, eski Sultan Kabus’un yönetiminden önemli dersler çıkardıklarını söyledi. Umman’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin üzerinden 46 yıl geçtiğini belirten İngiltere Kralı, Kabus ile yaptığı görüşmeleri hâlâ olumlu duygularla andığını ifade etti.

CHARLES, UMMAN’IN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI TAKDİR ETTİ

Mevcut Sultan Heysem bin Tarık’ın liderliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Charles, bölgedeki çatışmaların yaşandığı dönemde Umman’ın deniz ticaretinin sürdürülmesi için üstlendiği role işaret etti. Hürmüz Boğazı’nın ulaşıma açık tutulması amacıyla gösterilen çabanın, özellikle savunmasız durumdaki insanlar başta olmak üzere uluslararası toplum için değer taşıdığını belirtti.

Umman’ın Körfez ülkeleri arasında benimsediği uzlaştırıcı ve tarafsız tutumun saygı gördüğünü dile getiren Charles, bu yaklaşımı anlatırken İslam tarihinden bir örnek paylaştı.

Hazreti Muhammed’in, Arap kabilelerinden birinin hakaretine maruz kalan elçiye yönelik sözlerini aktaran Charles, Umman halkıyla ilgili hadisi Arapça seslendirdi. Hadiste, “Eğer Umman halkına gitseydin, sana ne söverlerdi ne de seni döverlerdi.” ifadesi yer aldı.

VELİAHT PRENSLER KEŞİF ROTASINA ORTAK HİMAYE SAĞLAYACAK

Charles, İngiltere ve Umman veliaht prenslerinin “Arabistan'ın Mücevheri Keşif Rotası” projesinde birlikte hamiliği üstleneceğini bildirdi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen İngiltere Kralı, iklim değişikliğinin gelecek kuşaklara bırakılacak topraklar ile denizlerde dönüşüme yol açtığını belirtti. Yapay zekânın doğru öngörü ve akıl yürütmeyle hem önemli imkânlar sunabileceğini hem de tehlikeler yaratabileceğini kaydeden Charles, doğal kaynaklara erişmek için yürütülen rekabetin uluslararası sistem açısından sınayıcı bir unsur hâline geldiğini söyledi.

UMMAN SULTANI, İNGİLTERE BAŞBAKANI ANDY BURNHAM İLE BULUŞTU

Sultan Heysem bin Tarık’ın İngiltere ziyareti kapsamında bir diğer görüşmesi de Başbakan Andy Burnham ile oldu. İkili, Başbakanlık Ofisi olarak bilinen 10 Numara’da görüştü.

İngiltere Başbakanlığı’nın yazılı açıklamasında, görüşme sırasında ülkedeki Umman yatırımlarının iki toplum için taşıdığı faydaların ele alındığı belirtildi. Burnham, Umman’ın Orta Doğu’da istikrarın desteklenmesinde önemli bir işlev gördüğünü ifade etti.

İngiltere Başbakanı ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ulaşımının devamlılığını sağlamak üzere Umman tarafından ortaya konulan çabaları takdirle karşıladığını bildirdi.