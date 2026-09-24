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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim'de gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumuna ilişkin sınava giriş belgelerinin adayların erişimine sunulduğunu açıkladı.

Merkezden yapılan bilgilendirmeye göre, KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yönelik yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav merkezi bilgilerini içeren giriş belgelerine 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Belgeye erişmek isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor. ÖSYM ayrıca 4 Ekim'deki sınavda saat 10.00'dan sonra hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağını bildirdi.