Güneş Sistemi'nin ötesinde yaşam izleri arayan astronomlar için harika bir dönemden geçiyoruz. 2024 yılında Kanada–France–Hawaii Teleskobu kullanılarak Fransız gökbilimciler tarafından ilk kez aday olarak gösterilen GJ 3378 b, o dönem yapılan ilk ölçümlerde Dünya'nın yaklaşık 5.3 katı bir kütleye sahip devasa bir gaz dünyası (Sub-Neptün) olarak tahmin edilmişti. Ancak son dönemde yapılan çok daha hassas gözlemler, bu gizemli komşumuz hakkında bildiklerimizi baştan yazdı.

YENİ VERİLER NE DİYOR? REKOR KÜTLE DÜŞÜŞÜ GELDİ

University of California, Irvine (UCI) liderliğindeki uluslararası bir astronom ekibi, McDonald Gözlemevi'ndeki Habitable-zone Planet Finder (HPF) gibi son teknoloji spektrografları kullanarak gezegeni yeniden mercek altına aldı. Çıkan sonuçlar heyecan verici:

Daha Hafif, Daha Kayalık: Yapılan 130'dan fazla yeni ölçümle gezegenin kütlesi revize edilerek Dünya'nın 2.3 katına düşürüldü. Bu durum, GJ 3378 b'nin kalın gaz bulutlarıyla kaplı boğucu bir yer olmak yerine, tıpkı Dünya gibi taş ve kayalardan oluşan sert bir yüzeye sahip olma ihtimalini tavan yaptırdı.

Tam "Goldilocks" Bölgesinde: Gezegenin yıldızı etrafındaki dönüş süresi (yörünge periyodu) 21.4 gün olarak netleştirildi. Kendi küçük kırmızı cüce yıldızına yakın olsa da yıldızın ısısı düşük olduğu için gezegen, suyun sıvı halde kalabileceği muhafazakar "yaşanabilir bölge" (Goldilocks) içinde kalmayı sürdürüyor.

Sıcaklık İdeal: Atmosfer etkileri hesaba katılmadan yapılan hesaplamalara göre gezegenin yalın sıcaklığı 0 °C (272 K) civarında. Bu da onu Güneş'ten aldığımız radyasyon miktarının %90'ını alan, sıcaklık dengesi muazzam bir aday yapıyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE: "KOZMİK KIYI ŞERİDİ"

Her şey harika görünse de GJ 3378 b'nin önünde çözülmesi gereken devasa bir biyolojik engel var: Atmosfer koruması.

Gezegen, astrofizikçilerin "Kozmic Shoreline" (Kozmik Kıyı Şeridi) adını verdiği kritik bir sınırda yer alıyor. Her ne kadar etrafında döndüğü GJ 3378 yıldızı "sakin" bir kırmızı cüce olarak bilinse de, bu tarz yıldızların yaydığı güçlü rüzgarlar ve radyasyon, kendilerine yakın yörüngedeki gezegenlerin atmosferlerini zamanla tamamen süpürüp yok edebiliyor. Eğer gezegen güçlü bir manyetik alana sahip değilse, atmosferini çoktan kaybetmiş ve kupkuru bir radyasyon çölüne dönmüş olabilir.

KESİN CEVAP 2040'LI YILLARDA GELECEK

Şu anki mevcut teknolojik sınırımızla bu uzak dünyada solunabilir bir hava veya su buharı olup olmadığını doğrudan görüntüleyemiyoruz. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. NASA'nın 2040'lı yıllarda uzaya fırlatmayı planladığı Habitable Worlds Observatory (Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi) gibi doğrudan görüntüleme kapasitesine sahip dev teleskoplar, GJ 3378 b'nin atmosferik bileşenlerini analiz ederek orada gerçekten yaşayıp yaşayamayacağımızı bize kesin olarak söyleyecek.