Rekabet Kurulu, kişisel bakım sektörünün köklü markalarından "Hobby"yi bünyesinde barındıran Dabur International iştiraklerine yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kurul, Hobi Kozmetik ve RA Pazarlama’dan oluşan ekonomik bütünlüğün, satış noktalarındaki fiyatlara müdahale ederek serbest piyasa koşullarını bozduğu iddiasını ciddi buldu.

FİYATA MÜDAHALE VE TEDARİK AMBARGOSU İDDİASI

Yapılan ön araştırmada elde edilen bulgular, şirketin perakende satış noktalarına yönelik "fiyat baskısı" kurduğunu işaret ediyor. Dosya kapsamında öne çıkan en kritik iddia; şirketin belirlediği yüksek fiyat listelerine uyan satış noktalarına çeşitli avantajlar sağlanırken, tüketici lehine indirim yaparak fiyatı aşağı çeken noktalara ürün tedarikinin kesilmesi. Eğer bu bulgular soruşturma sonunda kesinleşirse, teşebbüsün "Yeniden Satış Fiyatını Belirleme" suçunu işlediği tescillenmiş olacak.

TÜKETİCİ CÜZDANINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Rekabet Kurumu, bu tür müdahalelerin fiyatların yapay şekilde yüksek kalmasına neden olduğunun altını çizdi. Soruşturmanın temel amacı, satıcıların kendi fiyatlarını belirleme özgürlüğünü koruyarak tüketicinin daha uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasının önünü açmak. Hobby markası altında üretilen duş jeli, şampuan, sıvı sabun ve cilt bakım ürünleri gibi geniş bir portföyü kapsayan bu süreç, doğrudan hane halkı ekonomisini ilgilendiriyor.

ÜRETİM HOBİ’DE, SATIŞ RA PAZARLAMA’DA

Söz konusu ekonomik yapıda görev paylaşımı net bir şekilde ayrılmış durumda. "Hobby" markalı 200’den fazla ürünün üretimi ve yurt dışı pazarlaması Hobi Kozmetik tarafından yürütülürken, yurt içi operasyonlar ve satış faaliyetleri RA Pazarlama üzerinden gerçekleştiriliyor. Kurul, her iki şirketi de tek bir ekonomik bütünlük olarak ele alarak soruşturma kapsamına dahil etti.

SORUŞTURMA KARARI "SUÇLU" İLAN ETMİYOR

Kurumdan yapılan açıklamada önemli bir hukuk hatırlatması da yer aldı: Bir şirket hakkında soruşturma açılması, o şirketin kanunu kesin olarak ihlal ettiği veya mutlaka ceza alacağı anlamına gelmiyor. Karar, elde edilen bulguların yargılama sürecine taşınacak kadar ciddi olduğunu gösteriyor; nihai hüküm ise savunmalar ve detaylı incelemeler sonucunda verilecek.