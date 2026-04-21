Yeniçağ Gazetesi
21 Nisan 2026 Salı
İstanbul 17°
Meteoroloji saat vererek uyardı: Karabasan gibi çökecek

Türkiye genelinde bahar sıcaklıkları 2 ila 4 derece artış gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü yağış, çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ısınan havaya rağmen yurdun büyük bir bölümü yarın itibariyle yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Marmara ve Batı Karadeniz geneli,

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu,

Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri,

Artvin’in iç kesimleri.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden esmesi beklenirken, Marmara Bölgesi’nde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar güneşine rağmen tehlike geçmiş değil. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarılarını sürdürüyor.

İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN 5 GÜNLÜK TABLO

Hafta ortasına kadar sürecek yağışlı sistemle birlikte, Perşembe gününden itibaren gökyüzünün açması bekleniyor.

21 - 27 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları...

21 Nisan Salı hava durumu tahmini haritası

22 Nisan Çarşamba hava durumu tahmini haritası

23 Nisan Perşembe hava durumu tahmini haritası

24 Nisan Cuma hava durumu tahmini haritası

25 Nisan Cumartesi hava durumu tahmini haritası

