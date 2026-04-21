Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ısınan havaya rağmen yurdun büyük bir bölümü yarın itibariyle yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.
Meteoroloji saat vererek uyardı: Karabasan gibi çökecek
Türkiye genelinde bahar sıcaklıkları 2 ila 4 derece artış gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü yağış, çığ uyarısında bulundu.Dilek Taşdemir
Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER
Marmara ve Batı Karadeniz geneli,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu,
Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri,
Artvin’in iç kesimleri.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden esmesi beklenirken, Marmara Bölgesi’nde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bahar güneşine rağmen tehlike geçmiş değil. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarılarını sürdürüyor.
İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN 5 GÜNLÜK TABLO
Hafta ortasına kadar sürecek yağışlı sistemle birlikte, Perşembe gününden itibaren gökyüzünün açması bekleniyor.
21 - 27 Nisan tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları...
21 Nisan Salı hava durumu tahmini haritası
22 Nisan Çarşamba hava durumu tahmini haritası
23 Nisan Perşembe hava durumu tahmini haritası
24 Nisan Cuma hava durumu tahmini haritası
25 Nisan Cumartesi hava durumu tahmini haritası