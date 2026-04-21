21 Nisan 2026 Salı
Galatasaray'da yeni dönem: Noa Lang'ın yerine Serie A'nın genç yıldızı

Galatasaray’da yeni dönem: Noa Lang'ın yerine Serie A’nın genç yıldızı

Galatasaray, Noa Lang’ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken yerine Gabriel Sara’nın eski takım arkadaşını gündeme aldı. Sarı-kırmızılılar, Bologna forması giyen genç oyuncu için kısa süre içinde resmi teklif hazırlığına başladı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Galatasaray’da Noa Lang dönemi sona ermek üzere. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtiliyor.

Öte yandan Galatasaray, Lang’ın yerine kadrosuna katmayı planladığı ismi belirledi. Gabriel Sara’nın Norwich City döneminden takım arkadaşı olan genç futbolcu, sarı-kırmızılıların transfer listesine girdi.

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Napoli’den 30 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang’ın sezon sonunda İtalya’ya döneceği ifade ediliyor.

İtalyan basınında, Galatasaray’ın opsiyonu kullanmayacağı yönünde haberler yer aldı.

NOA LANG’IN YERİNE JONATHAN ROWE

Galatasaray’ın, Noa Lang’ın yerine düşündüğü ismin Serie A ekibi Bologna’da forma giyen Jonathan Rowe olduğu aktarıldı. Okan Buruk’un da transfer için olumlu görüş bildirdiği ve Şampiyonlar Ligi faktörünün Galatasaray’ın elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

GALATASARAY TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Gabriel Sara’nın eski takım arkadaşı olan Jonathan Rowe için sarı-kırmızılıların kısa süre içinde Bologna’ya resmi teklif sunacağı ileri sürüldü.

BOLOGNA 17 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Bologna’nın sezon başında Marsilya’dan 17 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jonathan Rowe, bu sezon Serie A ve Avrupa Ligi’nde 35 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

