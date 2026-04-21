Galatasaray’da yeni dönem: Noa Lang'ın yerine Serie A’nın genç yıldızı

NOA LANG’IN YERİNE JONATHAN ROWE

Galatasaray’ın, Noa Lang’ın yerine düşündüğü ismin Serie A ekibi Bologna’da forma giyen Jonathan Rowe olduğu aktarıldı. Okan Buruk’un da transfer için olumlu görüş bildirdiği ve Şampiyonlar Ligi faktörünün Galatasaray’ın elini güçlendirdiği ifade ediliyor.