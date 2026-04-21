20 Nisan Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ve kritik ada konseyi izleyicileri ekran başına kilitledi.
Survivor'da nefesler tutuldu parkur alev aldı: Haftanın ilk eleme adayı belli oldu
Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da büyük finale giden yolda heyecan her geçen gün daha da yükseliyor. Yarışmada dengeler sürekli değişirken, son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi ve adadaki rekabeti bambaşka bir noktaya taşıdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Engincan’ın vedasının ardından güç dengelerinin değiştiği adada, takımlar hayati önem taşıyan dokunulmazlık için parkura çıktı.
DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNDE BAYRAK YARIŞI NEFESLERİ KESTİ
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu parkurda adeta canını dişine taktı.
Başa baş giden mücadelede skor 11-11’e gelince, kazananı belirlemek için bayrak yarışı yapıldı.
Final etabında Ünlüler adına Mert Nobre ve Nefise, Gönüllüler adına ise Ramazan ve Sude parkura çıktı.
Atışlarda Mert Nobre’nin Ramazan karşısında aldığı kritik sayı, galibiyeti getirdi.
Ünlüler takımı, parkurdan 12-11’lik skorla galip ayrılarak kendilerini konseyde koruma altına almayı başardı.
MAVİ TAKIMDA HAREKETLİ DAKİKALAR: İLK ADAY BEYZA
Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler (Mavi takım) için ada konseyinde zorlu bir oylama süreci başladı. Bu haftanın "kadınlar potası" olarak belirlenmesi nedeniyle, oylar sadece kadın yarışmacılar için kullanıldı.
HAFTANIN 1. ELEME ADAYI
Kadınlar potasının yaşandığı haftada, Beyza elenme korkusuyla karşı karşıya kalan ilk isim olarak belirlendi.
ACUN ILICALI’DAN DEV ÖDÜL MÜJDESİ
Konseyde sadece eleme heyecanı değil, büyük bir sürpriz de yaşandı. Acun Ilıcalı, önümüzdeki günlerde oynanacak olan dev ödülü şimdiden duyurdu
Açıklamaya göre, ödül oyununu kazanan takım İngiltere’ye giderek Hull City’nin maçını yerinde izleme şansı yakalayacak.