Kaynak: Haber Merkezi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir maden ocağının neden olduğu ekolojik yıkım, telafisi güç boyutlara ulaştı. Bölgede bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden toprak kaymaları, yaşam alanlarından sonra ebedi istirahatgahlara da zarar vermeye başladı.

Kirazlıyayla'da Meyra Madencilik tarafından işletilen maden sahası çevresinde yaşanan doğa tahribatı, her geçen gün insani bir krizin kapılarını aralıyor. 20 Ocak'ta madenin atık havuzunun çökmesiyle başlayan ve yurttaşların evlerine zarar veren süreç, durdurulamayan heyelanlarla büyümeye devam ediyor. Toprak kaymalarının son kurbanı ise mahalle mezarlığı oldu.

"TEHLİKENİN ÜZERİ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI"

Bölgedeki durumun vahametini gözler önüne seren fotoğrafların ardından bir açıklama yapan Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, göz göre göre gelen felaketin artık manevi değerlere de zarar verdiğini vurguladı. Erdem, bölgedeki toprak yapısının tamamen bozulduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tam 1 seneden fazla bir süredir bölgede toprak kaymaları yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere, bundan 1 yıl önce bu kaymalar nedeniyle mahallemizde bir ev yıkılmış; ancak hasar, bölgede faaliyet gösteren maden firması tarafından karşılanarak olayın üzeri kapatılmaya çalışılmıştı. Doğayı tahrip eden bu anlayış durmadığı için tehlike de maalesef durmadı."

"GEÇMİŞİMİZ VE HATIRALARIMIZ DA GÜVENDE DEĞİL"

Toprak kaymalarının ulaştığı ürkütücü boyutu, mahalle sakinlerinden Ferhat Kındıl’ın paylaştığı fotoğraflar belgeledi. Kındıl'ın anneannesi ve dedesine ait olan mezarların heyelan nedeniyle kaydığını ve dağıldığını belirten Erdem, tablonun vehametini özledi. Erdem, “İnsanlarımızın doğup büyüdüğü topraklarda yaşama hakkı elinden alındığı gibi, ebedi istirahatgahlarındaki huzuru dahi ellerinden alınıyor. Mahallelilerin aktardığı bilgilere göre, maden ocağı kaynaklı bu heyelanlar sebebiyle oluşan çukurlar her geçen gün daha da genişliyor. Canımız, toprağımız ve geleceğimiz tehdit altındayken artık geçmişimiz, mezarlarımız ve vefat edenlerimizin aziz hatırası da güvende değil” dedi.

"BU BİR DOĞAL AFET DEĞİL"

Yaşananların sıradan bir doğa olayı değil, madencilik faaliyetlerinin bir sonucu olduğunun altını çizen Erkan Erdem, yetkilileri acil göreve davet etti. Doğanın dengesinin bozulmaması konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatan Erdem, "Bir yıl önce yıkılan ev de, bugün dağılan mezarlar da aynı duyarsızlığın sonucudur. Kirazlıyayla’nın çığlığını duymak ve bu tahribatı durdurmak için daha neyin yok olması gerekiyor?" diyerek, maden faaliyetlerinin acilen denetlenip durdurulmasını ve köylünün mağduriyetinin giderilmesini talep etti.