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Balkan ülkesi Kosova’da, siyasi krizin ardından ilan edilen erken genel seçimlerde oy kullanma süreci resmen başladı. Ülke genelinde kayıtlı bulunan 1 milyon 959 bin 962 seçmen, yerel saatle 07.00’den itibaren kurulan sandıklarda oylarını vermeye başladı.

SEÇİMİN GENEL TABLOSU VE SAYILAR

Kosova genelindeki 949 merkezde toplam 2 bin 550 sandık kuruldu. Yurt dışında yaşayan ve oy kullanmak üzere kayıt yaptıran 132 bin 212 seçmenin bulunduğu seçimlerde, dış temsilciliklerdeki oy verme işlemleri ise bir gün önce tamamlandı. Kosova Meclisinin 120 sandalyesi için 21 farklı siyasi oluşum çatısı altında toplam 902 aday milletvekili olabilmek adına mücadele veriyor. Saat 19.00’da tamamlanacak oy verme sürecinin ardından resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

BAŞBAKAN KURTİ'NİN PARTİSİ FAVORİ GÖSTERİLİYOR

Siyasi analistler, mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) seçim yarışını ilk sırada tamamlayacağını öngörüyor. Ancak partinin, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçebilmek için parlamentoda aranan üçte ikilik çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor.

Seçim yarışında Başbakan Kurti'nin karşısındaki en güçlü rakipler şu isimlerden oluşuyor:

Kosova Demokratik Birliği (LDK): Başbakan adayı Lumir Abdixhiku ve Cumhurbaşkanı adayı Vjosa Osmani

Kosova Demokratik Partisi (PDK): Başbakan adayı Bedri Hamza

TÜRK TOPLUMU DA YARIŞTA

Kosova'da yaşayan Türk azınlığı temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) de seçimlerde aktif rol alıyor. KDTP, Kosova Türklerine anayasal olarak garanti edilen 2 meclis sandalyesini kazanmak amacıyla toplam 22 milletvekili adayıyla sandıktaki yerini aldı.

ERKEN SEÇİME GÖTÜREN SÜREÇ

Kosova'da yakın dönemde 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te ise erken genel seçim düzenlenmişti. Aralık ayındaki seçimlerde oyların yüzde 51,1'ini alan Vetevendosje lideri Albin Kurti'nin hükümeti, 11 Şubat'ta güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin 5 yıllık görev süresinin dolmasıyla cumhurbaşkanlığı yetkileri 4 Nisan'da geçici olarak Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devredilmişti. Ancak Kosova Meclisinin anayasal süresi içinde yeni cumhurbaşkanını seçememesi üzerine parlamento 29 Nisan’da feshedilmiş ve ülke yeniden erken seçim kararı almıştı.