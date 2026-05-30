Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dron, iz takip köpeği ve İHA desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yaşlı adam, evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Korkuteli’ne bağlı Çomaklı Mahallesi’nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde evden çıkan Bekir K.’dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JASAT, jandarma asayiş ekipleri, AFAD ve AKUT sevk edildi.

Ekipler, yaşlı adamın bulunabilmesi için geniş bir alanda arama tarama faaliyeti başlattı. Dronlar, iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı çalışmalar saatler boyunca sürdü. Yoğun çabaların ardından Bekir K., evine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde yaşlı adamın susuz kaldığı tespit edilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.